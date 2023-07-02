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Хижняк не общался со СМИ после победы на ЕИ-2023: ему жестко ответили

2 июля 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Хижняк не общался со СМИ после победы на ЕИ-2023: ему жестко ответили
Александр Хижняк. Фото: НОК Украины
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Самый титулованный член сборной Украины по боксу Александр Хижняк после победы на Европейских играх попал в скандальную ситуацию. Он отказал в комментарии СМИ.

Своих причин боксер никак не объяснил, сообщает Суспільне.

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В финале турнира в весе до 80 кг Хижняк встретился с молодым хорватом Габриэлем Вечичем, для которого бой за золото Европейских игр стал самым большим достижением в карьере. Несмотря на надежды балканца, украинец его уничтожил и оформил досрочную победу во втором раунде.

Журналисты ответили боксеру

После своей победы Хижняк прошел мимо журналистов и в ответ на просьбу дать комментарий отказал.

"Нет, извините, пожалуйста", — сказал боксер.

На действия Хижняка критикой отреагировал спортивный комментатор Виталий Волочай, который считает, что общение с журналистами — это работа спортсмена во благо Украины, а не прихоть.

"Лучше проиграть в первом раунде, но общаться с прессой со всего мира, которая там вас ждала, и давать комментарии. Это обязательно, это не обсуждается, не ваша прихоть", — сказал Волочай.

Также комментатор заявил, что украинский народ оплатил подготовку боксеров и их поездку на соревнования и поэтому их работа в том, чтобы рассказать о войне и спорте в Украине.

"Это гораздо важнее ваших ср**ых медалей, которые на*рен никому кроме вас и вашего тренера не нужны.

Почему Оля Харлан, Ярослава Магучих, Людмила Лузан или наши байдарочники это понимают, а "Полтавский Танк" — нет? Может, он в танке?" — добавил Волочай.

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