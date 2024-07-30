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Хижняк побив іншого українця, щоб вийти до чвертьфіналу Олімпіади

30 липня 2024 22:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Хижняк переміг Акілова на Олімпіаді в Парижі та вийшов у чвертьфінал
Олександр Хижняк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі стартував срібний призер Токіо-2020 у боксі Олександр Хижняк. Внаслідок ліквідації вагової категорії 75 кг українець перейшов у 80 кг.

Суперником Хижняка став українець Філіп Акілов, який виступає за Угорщину, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Хижняк проти Філіпа Акілова. Фото: Reuters

Бій Хижняк — Акілов

Хижняк з перших секунд бою накинувся на Акілова, але суперник зміг стримати штурм і втік від більшості ударів Олександра.

Акілов добре працював другим номером і, діючи ударами назустріч, він впевнено перебивав Хижняка. Українець із прапором Угорщини виграв перший раунд із рахунком 3:2, але Філіп виграв його впевненіше, ніж порахували судді.

У другому раунді Акілов трохи втомився і у Хижняка почало проходити більше ударів. Угорський боксер також влучав назустріч, але рідше, ніж у першому раунді. Судді також віддали перемогу Олександру 4:1.

У третьому раунді Хижняк ще впевненіше провів поєдинок. Олександр постійно наставав, а Філіп відступав. Потім Акілова ще й позбавили бала за небезпечний рух головою.

За підсумком бою Хижняк переміг роздільним рішенням суддів із рахунком: 4:0.

У чвертьфіналі турніру Хижняк проведе бій із бразильцем Вандерлі Перейрою із Бразилії.

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