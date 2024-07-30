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Хижняк побил другого украинца, чтобы выйти в четвертьфинал Олимпиады

30 июля 2024 22:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Хижняк победил Акилова на Олимпиаде в Париже и вышел в четвертьфинал
Александр Хижняк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже стартовал серебряный призер Токио-2020 в боксе Александр Хижняк. В результате ликвидации весовой категории 75 кг украинец перешел в 80 кг.

Соперником Хижняка стал выступающий за Венгрию украинец Филип Акилов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Хижняк против Филипа Акилова. Фото: Reuters

Бой Хижняк — Акилов

Хижняк с первых секунд боя набросился на Акилова, но соперник смог сдержать штурм и ушел от большинства ударов Александра.

Акилов хорошо работал вторым номером и действуя ударами навстречу он уверенно перебивал Хижняка. Украинец с флагом Венгрии выиграл первый раунд со счетом 3:2, но Филип выиграл его более уверенно, чем посчитали судьи.

Во втором раунде Акилов немного устал и у Хижняка начало проходить больше ударов. Венгерский боксер все также попадал навстречу, но реже, чем в первом раунде. Судьи также отдали победу Александру 4:1.

В третьем раунде Хижняк еще увереннее провел поединок. Александр постоянно наступал, а Филип отступал. Затем Акилова еще и лишили балла за опасное движение головой.

По итогу боя Хижняк победил раздельным решением судей со счетом: 4:0.

В четвертьфинале турнира Хижняк проведет бой с бразильцем Вандерли Перейрой из Бразилии.

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Олимпийские игры Александр Хижняк бокс Олимпиада-2024 любительский бокс Париж-2024

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