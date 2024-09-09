Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хижняк відвідав позиції українських військових arrow

Хижняк відвідав позиції українських військових

9 вересня 2024 22:09
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Хижняк відвідав військових на Одещині після перемоги на Олімпіаді
Олександр Хижняк з українськими військовими. Фото: instagram.com/vch3012
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк зустрівся з українськими військовими. Він на Одещині відвідав 11-ту бригаду ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба військової частини.

Читайте також:
Александр Хижняк
Олександр Хижняк та військові. Фото: instagram.com/vch3012

Хижняк побував на позиціях військових

Під час зустрічі Хижняк, який є військовослужбовцем державної прикордонної служби України, передав командиру бригади полковнику В'ячеславу Краснопольському боксерські рукавиці. У відповідь Олександр отримав у подарунок прапор бригади та розмальовану гільзу.

Також військові показали Хижняку свої позиції, де військові живуть та виконують бойові задачі.

Александр Хижняк
Олександр Хижняк на позиції бригади. Фото: instagram.com/vch3012

"Я вдячний всім українським військовим. Я сам мав честь представляти Державну прикордонну службу України на Олімпійських іграх у Парижі та здобув золото, щоб довести, наскільки українці незламні. Для мене гордість сьогодні привезти медаль вищої проби та відвідати наших захисників", — сказав під час зустрічі боксер.

Нагадаємо, тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй. 

Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо. 

Чехія прийме Україну — букмекери здивували прогнозом на гру Ліги Націй. 

Закривайте весь чемпіонат — Вернидуб прокоментував проведення матчів у Кривому Розі. 

Маркевич порадив Реброву змінити склад збірної України на матч із Чехією.

Олександр Хижняк бокс військові українські боксери Національна гвардії України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 У Києві затримали чоловіка, який за гроші оформляв ухилянтам інвалідність

9 вересня 2024

23:53 На Волині двоє чоловіків оформляли ухилянтів, як водіїв, для перетину кордону — що вирішив суд

Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

23:46 Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто

23:39 Україну атакують ворожі дрони — які регіони під загрозою

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

23:22 В МЗС відреагували на скандальну заяву прем'єра Словаччини Фіцо про нацизм в Україні

23:08 Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення танків ворога на Харківщині

23:01 Apple представила iPhone 16 Pro Max — характеристики та ціна новинки

22:50 У МОН відреагували на шкільний підручник з картою України без Криму

00:02 У Києві затримали чоловіка, який за гроші оформляв ухилянтам інвалідність

9 вересня 2024

23:53 На Волині двоє чоловіків оформляли ухилянтів, як водіїв, для перетину кордону — що вирішив суд

23:46 Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто

23:39 Україну атакують ворожі дрони — які регіони під загрозою

23:22 В МЗС відреагували на скандальну заяву прем'єра Словаччини Фіцо про нацизм в Україні

23:08 Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення танків ворога на Харківщині

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

23:01 Apple представила iPhone 16 Pro Max — характеристики та ціна новинки

22:50 У МОН відреагували на шкільний підручник з картою України без Криму

22:45 В Україні зростають ціни на автогаз — скільки коштуватиме пальне завтра

22:33 На Закарпатті військовий обіцяв підробити документи в ТЦК — як його покарав суд

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже