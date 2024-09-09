Олександр Хижняк відвідав військових на Одещині після перемоги на Олімпіаді

Олександр Хижняк з українськими військовими. Фото: instagram.com/vch3012

Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк зустрівся з українськими військовими. Він на Одещині відвідав 11-ту бригаду ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба військової частини.

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Олександр Хижняк та військові. Фото: instagram.com/vch3012

Хижняк побував на позиціях військових

Під час зустрічі Хижняк, який є військовослужбовцем державної прикордонної служби України, передав командиру бригади полковнику В'ячеславу Краснопольському боксерські рукавиці. У відповідь Олександр отримав у подарунок прапор бригади та розмальовану гільзу.

Також військові показали Хижняку свої позиції, де військові живуть та виконують бойові задачі.

Олександр Хижняк на позиції бригади. Фото: instagram.com/vch3012

"Я вдячний всім українським військовим. Я сам мав честь представляти Державну прикордонну службу України на Олімпійських іграх у Парижі та здобув золото, щоб довести, наскільки українці незламні. Для мене гордість сьогодні привезти медаль вищої проби та відвідати наших захисників", — сказав під час зустрічі боксер.

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