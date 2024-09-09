Александр Хижняк посетил военных в Одесской области после победы на Олимпиаде

Александр Хижняк с украинскими военными. Фото: instagram.com/vch3012

Олимпийский чемпион-2024 по боксу Александр Хижняк встретился с украинскими военными. Он в Одесской области посетил 11-ю бригаду им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба воинской части.

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Александр Хижняк и военные. Фото: instagram.com/vch3012

Хижняк побывал на позициях военных

Во время встречи Хижняк, который является военнослужащим государственной пограничной службы Украины, передал командиру бригады полковнику Вячеславу Краснопольскому боксерские перчатки. В ответ Александр получил в подарок флаг бригады и разрисованную гильзу.

Также военные показали Хижняку свои позиции, где военные живут и выполняют боевые задачи.

Александр Хижняк на позиции бригады. Фото: instagram.com/vch3012

"Я благодарен всем украинским военным. Я сам имел честь представлять Государственную пограничную службу Украины на Олимпийских играх в Париже и получил золото, чтобы доказать, насколько украинцы несокрушимы. Для меня гордость сегодня привезти медаль высшей пробы и посетить наших защитников", — сказал во время встречи боксер.

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