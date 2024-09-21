В'юнник, Хлань та Царенко допомогли польській Лехії забити два голи

Богдан В'юнник та Максим Хлань. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

У рамках дев'ятого туру чемпіонату Польщі з футболу "Ягеллонія" прийняла "Лехію". Команда з Ґданська не зуміла набрати бали у цьому поєдинку.

Українські футболісти зробили три результативні дії у цьому матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі дев'ятого туру чемпіонату Польщі "Лехія" програла на виїзді "Ягеллонії" з рахунком 2:3. Томаш Сілва вивів господарів поля вперед на 13-й хвилині поєдинку, але Богдан В'юнник за три хвилини зрівняв рахунок.

Богдан В'юнник. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

У другому таймі Максим Хлань забив гол за "Лехію", але команда Шимона Грабовського не втримала перемоги. Хесус Імас забив за "Ягеллонію" на 72-й хвилині, а невдовзі Матеус Скшипчак із пенальті приніс перемогу господарям поля.

Максим Хлань. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Як зіграли українці

Богдан В'юнник та Максим Хлань забили по голу у цьому матчі. Антон Царенко зробив результативну передачу в епізоді із другим голом "Лехії". Після цієї поразки команда йде у зоні вильоту на 16-му місці у турнірній таблиці.

"Лехія" залишається "українською" командою в чемпіонаті Польщі. Крім Богдана В'юнника, Антона Царенка та Максима Хланя, за неї виступають Іван Желізко, Сергій Булеца та Богдан Сарнавський.

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