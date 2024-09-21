Вьюнник, Хлань и Царенко помогли польской Лехии забить два гола

Хлань и Вьюнник забили голы, но Лехия все равно проиграла важный матч
В рамках девятого тура чемпионата Польши по футболу "Ягеллония" приняла "Лехию". Команда из Гданьска не сумела набрать баллы в этом поединке.
Украинские футболисты сделали три результативных действия в этом матче, сообщает портал Новини.LIVE.
В матче девятого тура чемпионата Польши "Лехия" проиграла на выезде "Ягеллонии" со счетом 2:3. Томаш Силва вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте поединка, но Богдан Вьюнник через три минуты сравнял счет.
Во втором тайме Максим Хлань забил гол за "Лехию", но команда Шимона Грабовского не удержала победу. Хесус Имас забил за "Ягеллонию" на 72-й минуте, а вскоре Матеус Скшипчак с пенальти принес победу хозяевам поля.
Как сыграли украинцы
Богдан Вьюнник и Максим Хлань забили по голу в этом матче. Антон Царенко сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом "Лехии". После этого поражения команда идет в зоне вылета на 16-м месте в турнирной таблице.
"Лехия" остается самой "украинской" командой в чемпионате Польши. Помимо Богдана Вьюнника, Антона Царенко и Максима Хланя, за нее выступают Иван Желизко, Сергей Булеца и Богдан Сарнавский.
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