Вьюнник, Хлань и Царенко помогли польской Лехии забить два гола

Богдан Вьюнник и Максим Хлань. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

В рамках девятого тура чемпионата Польши по футболу "Ягеллония" приняла "Лехию". Команда из Гданьска не сумела набрать баллы в этом поединке.

Украинские футболисты сделали три результативных действия в этом матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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В матче девятого тура чемпионата Польши "Лехия" проиграла на выезде "Ягеллонии" со счетом 2:3. Томаш Силва вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте поединка, но Богдан Вьюнник через три минуты сравнял счет.

Богдан Вьюнник. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Во втором тайме Максим Хлань забил гол за "Лехию", но команда Шимона Грабовского не удержала победу. Хесус Имас забил за "Ягеллонию" на 72-й минуте, а вскоре Матеус Скшипчак с пенальти принес победу хозяевам поля.

Максим Хлань. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Как сыграли украинцы

Богдан Вьюнник и Максим Хлань забили по голу в этом матче. Антон Царенко сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом "Лехии". После этого поражения команда идет в зоне вылета на 16-м месте в турнирной таблице.

"Лехия" остается самой "украинской" командой в чемпионате Польши. Помимо Богдана Вьюнника, Антона Царенко и Максима Хланя, за нее выступают Иван Желизко, Сергей Булеца и Богдан Сарнавский.

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