Холлоуей епічно нокаутував Геджі на UFC 300 — відео

Джастін Геджі після нокауту від Макса Холлоуея. Фото: USA Today

На T-Mobile Arena, Лас-Вегас пройшло бійцівське шоу UFC 300. На ювілейному турнірі володар поясу BMF, легковаговик Джастін Геджі зустрівся в поєдинку з ексчемпіоном напівлегкого дивізіону Максом Холлоуеєм.

Переможцем поєдинку несподівано став Холлоуей, повідомив портал Новини.LIVE.

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Холлоуей — Геджі

Перед поєдинком було питання про те, чи Макс підготується до цього бою в легкій вазі краще, ніж п'ять років тому до Дастіна Пор'є. Тоді було питання до сили напівлегковаговика.

Однак у новому бою Холлоуей був досить потужним і Гетжі почав відчувати його джеби з першого раунду. Джастін на таку роботу намагався відповідати лоукікамі. Наприкінці раунду гаваєць ударом ногою з розвороту зламав ніс супротивникові.

У другому раунді Холлоуей продовжив домінувати, але відзначився неспортивною поведінкою — двічі зробив тички пальцем у око.

У третьому раунді Холлоуей двічі за п'ять хвилин вразив суперника. Він продовжив домінувати за рахунок джеба.

У четвертому раунді Макс вперше у кар'єрі побував у нокдауні. До того ж Джастін ще кілька разів похитнув Холлоуея, але до перемоги було ще дуже далеко.

У п'ятому раунді Холлоуей розбивав опонента ударами та спокійно вів бій до перемоги. Потім на останніх секундах він запросив Геджі до центру Октагону, щоб зарубатися. У цьому обміні Макс відправив Джастіна в глибокий нокаут.

Підсумок бою: Холлоуей виграв нокаутом у п'ятому раунді.

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