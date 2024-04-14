Холлоуей епічно нокаутував Геджі на UFC 300 — відео
На T-Mobile Arena, Лас-Вегас пройшло бійцівське шоу UFC 300. На ювілейному турнірі володар поясу BMF, легковаговик Джастін Геджі зустрівся в поєдинку з ексчемпіоном напівлегкого дивізіону Максом Холлоуеєм.
Переможцем поєдинку несподівано став Холлоуей, повідомив портал Новини.LIVE.
April 14, 2024
Холлоуей — Геджі
Перед поєдинком було питання про те, чи Макс підготується до цього бою в легкій вазі краще, ніж п'ять років тому до Дастіна Пор'є. Тоді було питання до сили напівлегковаговика.
Однак у новому бою Холлоуей був досить потужним і Гетжі почав відчувати його джеби з першого раунду. Джастін на таку роботу намагався відповідати лоукікамі. Наприкінці раунду гаваєць ударом ногою з розвороту зламав ніс супротивникові.
У другому раунді Холлоуей продовжив домінувати, але відзначився неспортивною поведінкою — двічі зробив тички пальцем у око.
У третьому раунді Холлоуей двічі за п'ять хвилин вразив суперника. Він продовжив домінувати за рахунок джеба.
У четвертому раунді Макс вперше у кар'єрі побував у нокдауні. До того ж Джастін ще кілька разів похитнув Холлоуея, але до перемоги було ще дуже далеко.
У п'ятому раунді Холлоуей розбивав опонента ударами та спокійно вів бій до перемоги. Потім на останніх секундах він запросив Геджі до центру Октагону, щоб зарубатися. У цьому обміні Макс відправив Джастіна в глибокий нокаут.
Підсумок бою: Холлоуей виграв нокаутом у п'ятому раунді.
Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.
Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України.
Андрій Лунін піде з "Реала" та замінить легендарного воротаря в одному з найкращих клубів у світі.
Продаж квитків Усик — Ф'юрі стартував — яка ціна.
Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав.
Читайте Новини.LIVE!