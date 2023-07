В UFC Геджі потужно нокаутував Пор'є: відео фатального удару ногою в голову

Геджі нокаутував Пор'є. Фото: скріншот

На арені Delta Center в американському Солт-Лейк-Сіті пройшов турнір UFC 291. У головній події шоу відбувся реванш між топовими легковагами Дастіном Пор'є та Джастіном Геджі.

На кону поєдинку був титул BMF — "Найкрутішого засранця", повідомив портал Новини.LIVE.

Перший поєдинок Пор'є та Геджі пройшов у квітні 2018 року і тоді Дастін виграв технічним нокаутом у четвертому раунді.

Jorge Masvidal був ймовірно запрошений до життя Justin Gaethje the BMF belt pic.twitter.com/p12CHxhfr6

Джастін Геджі очікувано розпочав поєдинок з роботи лоукіками по нозі суперника. Однак це були одні з небагатьох його вдалих атак.

Перевага в першому раунді мав Пор'є, який у стійці розбивав суперника своєю боксерською технікою. Наприкінці п'ятихвилинки Дастін дуже добре влучив по Гетжі, але не зміг добити.

У другому раунді Пор'є також продовжував домінувати до того часу, поки Гетжі несподівано не пробив правий хай-кік. Удар ногою в голову був настільки сильний, що бій одразу закінчився — нокаут.

OMG! JUSTIN GAETHJE KNOCKS OUT PORIER COLD! #UFC291 pic.twitter.com/2rIU54nhpQ

JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD



pic.twitter.com/sVxuuXttMK