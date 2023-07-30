Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow В UFC Геджі потужно нокаутував Пор'є: відео фатального удару ногою в голову arrow

В UFC Геджі потужно нокаутував Пор'є: відео фатального удару ногою в голову

30 липня 2023 09:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В UFC Геджі потужно нокаутував Пор'є: відео фатального удару ногою в голову
Геджі нокаутував Пор'є. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На арені Delta Center в американському Солт-Лейк-Сіті пройшов турнір UFC 291. У головній події шоу відбувся реванш між топовими легковагами Дастіном Пор'є та Джастіном Геджі.

На кону поєдинку був титул BMF — "Найкрутішого засранця", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший поєдинок Пор'є та Геджі пройшов у квітні 2018 року і тоді Дастін виграв технічним нокаутом у четвертому раунді.

 

 

Огляд бою

Джастін Геджі очікувано розпочав поєдинок з роботи лоукіками по нозі суперника. Однак це були одні з небагатьох його вдалих атак.

Перевага в першому раунді мав Пор'є, який у стійці розбивав суперника своєю боксерською технікою. Наприкінці п'ятихвилинки Дастін дуже добре влучив по Гетжі, але не зміг добити.

У другому раунді Пор'є також продовжував домінувати до того часу, поки Гетжі несподівано не пробив правий хай-кік. Удар ногою в голову був настільки сильний, що бій одразу закінчився — нокаут.

 

 

 

 

Зазначимо, що для 34-річного Геджі ця перемога стала 25-ю в кар'єрі та 20-ю нокаутом. Також у Джастіна чотири поразки.

У 34-річного Пор'є за кар'єру 29 перемог та 8 поразок. Дастін 14 разів вигравав нокаутами, вісім самбішенами та сім рішенням.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Молодіжна збірна України з футболу виборола потужного суперника.

Лідер "Шахтаря" упустить початок сезону: у Судакова є великі проблеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз