В UFC Гэтжи мощно нокаутировал Порье: видео фатального удара ногой в голову

Гэтжи нокаутировал Порье. Фото: скриншот

На арене Delta Center в американском Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291. В главном событии шоу состоялся реванш между топовыми легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

На кону поединка был титул BMF — "Самого крутого засранца", сообщил портал Новини.LIVE.

Первый поединок Порье и Гэтжи прошел в апреле 2018 года и тогда Дастин выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

Jorge Masvidal was probably pissed to give Justin Gaethje the BMF beltpic.twitter.com/p12CHxhfr6