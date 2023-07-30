В UFC Гэтжи мощно нокаутировал Порье: видео фатального удара ногой в голову

Гэтжи нокаутировал Порье. Фото: скриншот

На арене Delta Center в американском Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291. В главном событии шоу состоялся реванш между топовыми легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

На кону поединка был титул BMF — "Самого крутого засранца", сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый поединок Порье и Гэтжи прошел в апреле 2018 года и тогда Дастин выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

Jorge Masvidal was probably pissed to give Justin Gaethje the BMF beltpic.twitter.com/p12CHxhfr6 — MMA Mania (@mmamania) July 30, 2023

Обзор боя

Джастин Гэтжи ожидаемо начал поединок с работы лоукиками по ноге соперника. Однако, это были одни из немногих его удачных атак.

Преимущество в первом раунде было у Порье, который в стойке разбивал соперника своей боксерской техникой. В конце пятиминутки Дастин очень хорошо попал по Гэтжи, но не смог добить.

Во втором раунде Порье также продолжал доминировать до момента пока Гэтжи неожиданно не пробил правый хай-кик. Удар ногой в голову был настолько сильный, что бой сразу же был окончен — нокаут.

JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD



pic.twitter.com/sVxuuXttMK —(@TheArtOfWar6) July 30, 2023

Отметим, что для 34-летнего Гэтжи эта победа стала 25-й в карьере и 20-й нокаутом. Также у Джастина четыре поражения.

У 34-летнего Порье за карьеру 29 побед и 8 поражений. Дастин 14 раз выигрывал нокаутами, восемь самбишенами и семь решением.

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