В UFC Гэтжи мощно нокаутировал Порье: видео фатального удара ногой в голову
На арене Delta Center в американском Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291. В главном событии шоу состоялся реванш между топовыми легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи.
На кону поединка был титул BMF — "Самого крутого засранца", сообщил портал Новини.LIVE.
Первый поединок Порье и Гэтжи прошел в апреле 2018 года и тогда Дастин выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.
Jorge Masvidal was probably pissed to give Justin Gaethje the BMF beltpic.twitter.com/p12CHxhfr6— MMA Mania (@mmamania) July 30, 2023
Обзор боя
Джастин Гэтжи ожидаемо начал поединок с работы лоукиками по ноге соперника. Однако, это были одни из немногих его удачных атак.
Преимущество в первом раунде было у Порье, который в стойке разбивал соперника своей боксерской техникой. В конце пятиминутки Дастин очень хорошо попал по Гэтжи, но не смог добить.
Во втором раунде Порье также продолжал доминировать до момента пока Гэтжи неожиданно не пробил правый хай-кик. Удар ногой в голову был настолько сильный, что бой сразу же был окончен — нокаут.
OMG!!! JUSTIN GAETHJE KNOCKS OUT PORIER COLD!!! #UFC291 pic.twitter.com/2rIU54nhpQ— Jmag (@jmagings) July 30, 2023
JUSTIN GAETHJE SLEEPS POIRIER WITH A HEAD KICK OH MY GOD—(@TheArtOfWar6) July 30, 2023
pic.twitter.com/sVxuuXttMK
Отметим, что для 34-летнего Гэтжи эта победа стала 25-й в карьере и 20-й нокаутом. Также у Джастина четыре поражения.
У 34-летнего Порье за карьеру 29 побед и 8 поражений. Дастин 14 раз выигрывал нокаутами, восемь самбишенами и семь решением.
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