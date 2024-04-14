Холлоуэй эпично нокаутировал Гэтжи на UFC 300 — видео
На T-Mobile Arena, Лас-Вегас прошло бойцовское шоу UFC 300. На юбилейном турнире обладатель пояса BMF, легковес Джастин Гэтжи встретился в поединке с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем.
Победителем поединка неожиданно стал Холлоуэй, сообщил портал Новини.LIVE.
April 14, 2024
Холлоуэй — Гэтжи
Перед поединком был вопрос о том, лучше ли Макс подготовится к этому поединку в легком весе, чем пять лет назад к Дастину Порье. Тогда был вопрос к мощи полулегковеса.
Однако в новом бою Холлоуэй был достаточно мощным и Гэтжи начал чувствовать его джебы с первого раунда. Джастин на такую работу пытался отвечать лоу-киками. В концовке раунда гаваец ударом ногой из разворота сломал нос противнику.
Во втором раунде Холлоуэй продолжил доминировать, но отметился неспортивным поведением — дважды совершил тычки пальцем в глаз.
В третьем раунде Холлоуэй дважды за пять минут потряс соперника. При этом он продолжил доминировать за счет джеба.
В четвертом раунде Макс впервые в карьере побывал в нокдауне. К тому же Джастин еще несколько раз пошатнул Холлоуэя, но к победе было еще очень далеко.
В пятом раунде Холлоуэй разбивал оппонента ударами и спокойно вел бой к победе. Затем на последних секундах он пригласил Гэтжи в центр Октагона, чтобы зарубиться. В этом размене Макс отправил Джастина в глубокий нокаут.
Итог боя: Холлоуэй выиграл нокаутом в пятом раунде.
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