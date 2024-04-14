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Холлоуэй эпично нокаутировал Гэтжи на UFC 300 — видео

14 апреля 2024 09:30
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Агабекян Карен
редактор
Холлоуэй эпично нокаутировал Гэтжи на UFC 300 — видео
Джастин Гэтжи после нокаута от Макса Холлоуэя. Фото: USA Today
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena, Лас-Вегас прошло бойцовское шоу UFC 300. На юбилейном турнире обладатель пояса BMF, легковес Джастин Гэтжи встретился в поединке с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем.

Победителем поединка неожиданно стал Холлоуэй, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед поединком был вопрос о том, лучше ли Макс подготовится к этому поединку в легком весе, чем пять лет назад к Дастину Порье. Тогда был вопрос к мощи полулегковеса.

Однако в новом бою Холлоуэй был достаточно мощным и Гэтжи начал чувствовать его джебы с первого раунда. Джастин на такую работу пытался отвечать лоу-киками. В концовке раунда гаваец ударом ногой из разворота сломал нос противнику.

Во втором раунде Холлоуэй продолжил доминировать, но отметился неспортивным поведением — дважды совершил тычки пальцем в глаз.

В третьем раунде Холлоуэй дважды за пять минут потряс соперника. При этом он продолжил доминировать за счет джеба.

В четвертом раунде Макс впервые в карьере побывал в нокдауне. К тому же Джастин еще несколько раз пошатнул Холлоуэя, но к победе было еще очень далеко.

В пятом раунде Холлоуэй разбивал оппонента ударами и спокойно вел бой к победе. Затем на последних секундах он пригласил Гэтжи в центр Октагона, чтобы зарубиться. В этом размене Макс отправил Джастина в глубокий нокаут.

Итог боя: Холлоуэй выиграл нокаутом в пятом раунде.

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Джастин Гэтжи

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