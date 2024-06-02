Хуммельс може піти з Боруссії після поразки від Реала у фіналі Ліги чемпіонів

Матс Хуммельс бореться із Джудом Беллінгемом. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Захисник дортмундської "Боруссії" Матс Хуммельс назвав причини поразки своєї команди від мадридського "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Німці провели хороший перший тайм, але не реалізували свої моменти.

Хуммельс в інтерв'ю DAZN заявив, що "Боруссії" не вистачило досвіду у цьому протистоянні.

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Матч Хуммельс нагадав про моменти біля воріт Тібо Куртуа, які німецька команда створила у першому таймі. Гравці "Боруссії" двічі потрапляли у штанги воріт "Реала". Підопічні Едіна Терзіча домінували, але після перерви припустилися помилок, якими скористався суперник.

Вінісіус Жуніор на фоні Матса Хуммельса. Фото: Reuters/Carl Recine

Хуммельс пояснив причину поразки "Боруссії"

На відміну від дортмундської команди "Реал" грає практично безпомилково. Захисник "джмелів" вважає, що будь-якому супернику мадридців неймовірно складно забити гол у ворота "бланкос". Хуммельс визнав, що "Боруссії" неодноразово щастило у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Але у фіналі успіх відвернувся від дортмундців.

Захисник "Боруссії" нагадав про те, що "Реал" є набагато досвідченішим єврокубковим бійцем. Усі гравці мадридців уже грали у Лізі чемпіонів. У німецькій команді таким досвідом можуть похвалитися лише Ройс, Джан та сам Хуммельс.

Захисник "Боруссії" відповів, що не знає, чи стане цей матч останнім для нього у складі команди з Дортмунду. Раніше Марко Ройс вже підтвердив відхід із німецького клубу.

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