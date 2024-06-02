Хуммельс може піти з Боруссії після поразки від Реала у фіналі Ліги чемпіонів
Захисник дортмундської "Боруссії" Матс Хуммельс назвав причини поразки своєї команди від мадридського "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Німці провели хороший перший тайм, але не реалізували свої моменти.
Хуммельс в інтерв'ю DAZN заявив, що "Боруссії" не вистачило досвіду у цьому протистоянні.
Матч Хуммельс нагадав про моменти біля воріт Тібо Куртуа, які німецька команда створила у першому таймі. Гравці "Боруссії" двічі потрапляли у штанги воріт "Реала". Підопічні Едіна Терзіча домінували, але після перерви припустилися помилок, якими скористався суперник.
Хуммельс пояснив причину поразки "Боруссії"
На відміну від дортмундської команди "Реал" грає практично безпомилково. Захисник "джмелів" вважає, що будь-якому супернику мадридців неймовірно складно забити гол у ворота "бланкос". Хуммельс визнав, що "Боруссії" неодноразово щастило у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Але у фіналі успіх відвернувся від дортмундців.
Захисник "Боруссії" нагадав про те, що "Реал" є набагато досвідченішим єврокубковим бійцем. Усі гравці мадридців уже грали у Лізі чемпіонів. У німецькій команді таким досвідом можуть похвалитися лише Ройс, Джан та сам Хуммельс.
Захисник "Боруссії" відповів, що не знає, чи стане цей матч останнім для нього у складі команди з Дортмунду. Раніше Марко Ройс вже підтвердив відхід із німецького клубу.
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