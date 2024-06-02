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Хуммельс может уйти из Боруссии после поражения от Реала в финале Лиги чемпионов

2 июня 2024 08:55
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Хуммельс может уйти из Боруссии после поражения от Реала в финале Лиги чемпионов
Матс Хуммельс борется с Джудом Беллингемом. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс назвал причины поражения своей команды от мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов. Немцы провели хороший первый тайм, но не реализовали свои моменты. 

Хуммельс в интервью DAZN заявил, что "Боруссии" не хватило опыта в этом противостоянии. 

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Матч Хуммельс напомнил о моментах у ворот Тибо Куртуа, которые немецкая команда создала в первом тайме. Игроки "Боруссии" дважды попадали в штанги ворот "Реала". Подопечные Эдина Терзича доминировали, но после перерыва совершили ошибки, которыми воспользовался соперник. 

Винисиус Жуниор и Матс Хуммельс
Винисиус Жуниор на фоне Матса Хуммельса. Фото: Reuters/Carl Recine

Хуммельс объяснил причину поражения "Боруссии" 

В отличие от дортмундской команды, "Реал" играет практически безошибочно. Защитник "шмелей" считает, что любому сопернику мадридцев невероятно сложно забить гол в ворота "бланкос". Хуммельс признал, что "Боруссии" неоднократно везло в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Но в финале удача отвернулась от дортмундцев. 

Защитник "Боруссии" напомнил о том, что "Реал" является гораздо более опытным еврокубковым бойцом. Все игроки мадридцев уже играли в Лиге чемпионов. В немецкой команде таким опытом могут похвастаться только Ройс, Джан и сам Хуммельс. 

Защитник "Боруссии" ответил, что не знает, станет ли этот матч последним для него в составе команды из Дортмунда. Ранее Марко Ройс уже подтвердил уход из немецкого клуба. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

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Матс Хуммельс
Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт
Боруссия Дортмунд

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