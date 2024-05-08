Хуммельс назвав головну причину перемоги Боруссії над ПСЖ у Лізі чемпіонів

Матс Хуммельс та Джейдон Санчо святкують вихід у фінал ЛЧ. Фото: instagram.com/bvb09/

Захисник "Боруссії" Дортмунд Матс Хуммельс залишився задоволений грою команди у півфіналі у відповідь Ліги чемпіонів. Ветеран німецького футболу став автором єдиного голу у Парижі.

У другому таймі Хуммельс знову забив, але той гол не зарахували через офсайд, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Дортмундська "Боруссія" втретє у своїй історії вийшла у фінал Ліги чемпіонів. У 1997 році під керівництвом Оттмара Хітцельда вона перемогла "Ювентус" (3:1), у 2013 році з Юргеном Клоппом на чолі поступилася "Баварії" (1:2).

Матч Хуммельс забив свій перший гол у Лізі чемпіонів за 11 останніх років. Загалом це шостий м'яч 35-річного захисника у цьому турнірі. Попередній гол він забив у ворота донецького "Шахтаря".

Матс Хуммельс після матчу. Фото: instagram.com/bvb09/

Що Хуммельс сказав про перемогу "Боруссії"

Німецький захисник присвятив перемогу вболівальникам, які традиційно потужно підтримують команду у кожному матчі. Хуммельс заявив, що у фіналі Ліги чемпіонів фани зможуть здивувати всю Європу.

"Мені здалося, що я забив мало голів у Лізі чемпіонів. Настав час додати собі до статистики ще один м'яч. Думаю про те, що було б чудово зробити це на "Вемблі", — розповів Хуммельс.

Саме на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Матч пройде 1 червня.

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