Хуммельс назвал главную причину победы Боруссии над ПСЖ в Лиге чемпионов

Матс Хуммельс и Джейдон Санчо празднуют выход в финал ЛЧ. Фото: instagram.com/bvb09/

Защитник "Боруссии" Дортмунд Матс Хуммельс остался доволен игрой команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Ветеран немецкого футбола стал автором единственного гола в Париже.

Во втором тайме Хуммельс снова забил, но тот гол не засчитали из-за офсайда, напоминает официальный сайт УЕФА.

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Дортмундская "Боруссия" в третий раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов. В 1997 году под руководством Оттмара Хитцельда она победила "Ювентус" (3:1), в 2013 году с Юргеном Клоппом во главе уступила "Баварии" (1:2).

Матч Хуммельс забил свой первый гол в Лиге чемпионов за 11 последних лет. В общей сложности это шестой мяч 35-летнего защитника в этом турнире. Предыдущий гол он забил в ворота донецкого "Шахтера".

Матс Хуммельс после матча. Фото: instagram.com/bvb09/

Что Хуммельс сказал о победе "Боруссии"

Немецкий защитник посвятил победу болельщикам, которые традиционно мощно поддерживают команду в каждом матче. Хуммельс заявил, что в финале Лиги чемпионов фаны смогут удивить всю Европу.

"Мне показалось, что я забил мало голов в Лиге чемпионов. Настало время добавить себе в статистику еще один мяч. Думаю о том, что было бы прекрасно сделать это на "Уэмбли", — рассказал Хуммельс.

Именно на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 июня.

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