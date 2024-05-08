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Хуммельс назвал главную причину победы Боруссии над ПСЖ в Лиге чемпионов

8 мая 2024 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хуммельс назвал главную причину победы Боруссии над ПСЖ в Лиге чемпионов
Матс Хуммельс и Джейдон Санчо празднуют выход в финал ЛЧ. Фото: instagram.com/bvb09/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Боруссии" Дортмунд Матс Хуммельс остался доволен игрой команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Ветеран немецкого футбола стал автором единственного гола в Париже. 

Во втором тайме Хуммельс снова забил, но тот гол не засчитали из-за офсайда, напоминает официальный сайт УЕФА. 

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Дортмундская "Боруссия" в третий раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов. В 1997 году под руководством Оттмара Хитцельда она победила "Ювентус" (3:1), в 2013 году с Юргеном Клоппом во главе уступила "Баварии" (1:2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Borussia Dortmund (@bvb09)

Матч Хуммельс забил свой первый гол в Лиге чемпионов за 11 последних лет. В общей сложности это шестой мяч 35-летнего защитника в этом турнире. Предыдущий гол он забил в ворота донецкого "Шахтера". 

Матс Хуммельс
Матс Хуммельс после матча. Фото: instagram.com/bvb09/

Что Хуммельс сказал о победе "Боруссии" 

Немецкий защитник посвятил победу болельщикам, которые традиционно мощно поддерживают команду в каждом матче. Хуммельс заявил, что в финале Лиги чемпионов фаны смогут удивить всю Европу. 

"Мне показалось, что я забил мало голов в Лиге чемпионов. Настало время добавить себе в статистику еще один мяч. Думаю о том, что было бы прекрасно сделать это на "Уэмбли", — рассказал Хуммельс.

Именно на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 июня. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд
Матс Хуммельс

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