Хвалена "заміна" Усику та Ф'юрі вперше не виграла нокаутом: програш був близький
В американському місті Толедо свій 15-й поєдинок у профі провів перспективний американський боксер суперважкої ваги Джаред Андерсон. Суперником таланта став його земляк та колишній чемпіон світу Чарльз Мартін.
Андерсон вперше не виграв нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.
У цьому поєдинку Джаред, якого чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі назвав майбутнім королем дивізіону, мав побитися з непереможеним казахстанцем Жаном Кособуцьким. Однак у суперника виникли проблеми із візою.
Огляд бою
Починаючи з першого раунду, довгорукий Мартін віддав супернику центр рингу і почав працювати джебом. Андерсон у відповідь намагався вийти на ближню дистанцію і іноді йому це вдавалося. У такі епізоди ми спостерігали обмін ударами.
Наприкінці третього раунду Андерсон оформив перший нокдаун після правого хука. У четвертому Джаред знову спробував звалити досвідченого суперника, але той утримався на ногах і відповів небезпечним оверхендом.
У п'ятому раунді Мартіну вдалося потрясти лідера лівим прямим. У Андерсона почали підкошуватися ноги, але він все ж таки втримався на них.
Починаючи з сьомого раунду, Джаред знову почав працювати агресивно і йому почало вдаватися проходити джеб опонента. Вплинула на це і втома Мартіна.
Бій йшов до перемоги Андерсона, але за кілька секунд до фінального гонга йому результат зіпсував пропущений лівий прямий, який знову ввів його в стан гроггі.
За підсумками захопливого поєдинку судді віддали перемогу Андерсону: 98-91, 99-90 та 99-90.
Нагадаємо, "Шахтар" оформив трансфер свого таланту до європейського клубу.
Форвард "Тоттенгема" Гаррі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.
Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков продовжив кар'єру в Італії: ним цікавиться топ-клуб.
Форвард "Брюгге" Роман Яремчук має намір перейти у відомий клуб.
Київський футбольний клуб хоче у міжнародному суді відібрати бренд у російського гранда.