Хвалена "заміна" Усику та Ф'юрі вперше не виграла нокаутом: програш був близький

Андерсон та Мартін після бою. Фото: twitter.com/trboxing

В американському місті Толедо свій 15-й поєдинок у профі провів перспективний американський боксер суперважкої ваги Джаред Андерсон. Суперником таланта став його земляк та колишній чемпіон світу Чарльз Мартін.

Андерсон вперше не виграв нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

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У цьому поєдинку Джаред, якого чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі назвав майбутнім королем дивізіону, мав побитися з непереможеним казахстанцем Жаном Кособуцьким. Однак у суперника виникли проблеми із візою.

Огляд бою

Починаючи з першого раунду, довгорукий Мартін віддав супернику центр рингу і почав працювати джебом. Андерсон у відповідь намагався вийти на ближню дистанцію і іноді йому це вдавалося. У такі епізоди ми спостерігали обмін ударами.

Наприкінці третього раунду Андерсон оформив перший нокдаун після правого хука. У четвертому Джаред знову спробував звалити досвідченого суперника, але той утримався на ногах і відповів небезпечним оверхендом.

У п'ятому раунді Мартіну вдалося потрясти лідера лівим прямим. У Андерсона почали підкошуватися ноги, але він все ж таки втримався на них.

Починаючи з сьомого раунду, Джаред знову почав працювати агресивно і йому почало вдаватися проходити джеб опонента. Вплинула на це і втома Мартіна.

Бій йшов до перемоги Андерсона, але за кілька секунд до фінального гонга йому результат зіпсував пропущений лівий прямий, який знову ввів його в стан гроггі.

За підсумками захопливого поєдинку судді віддали перемогу Андерсону: 98-91, 99-90 та 99-90.

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