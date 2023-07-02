Хваленая "замена" Усику и Фьюри впервые не выиграла нокаутом: проигрыш был близок
В американском городе Толедо свой 15-й поединок в профи провел перспективный американский боксер супертяжелого веса Джаред Андерсон. Соперником таланта стал его соотечественник и бывший чемпион мира Чарльз Мартин.
Андерсон впервые не выиграл нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.
В этом поединке Джаред, которого чемпион WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри назвал будущим королем дивизиона, должен был подраться с непобежденным казахстанцем Жаном Кособуцким. Однако у соперника возникли проблемы с визой.
Обзор боя
Начиная с первого раунда длиннорукий Мартин отдал сопернику центр ринга и начал работать джебом. Андерсон в ответ пытался выйти на ближнюю дистанцию и иногда ему это удавалось. В такие эпизоды мы наблюдали размен ударами.
В конце третьего раунда Андерсон оформил первый нокдаун после правого хука. В четвертом Джаред снова попытался свалить опытного соперника, но тот удержался на ногах и ответил опасным размашистым ударом.
В пятом раунде Мартину удалось потрясти фаворита левым прямым. У Андерсона начали подкашиваться ноги, но он все же удержался на них.
Начиная с седьмого раунда Джаред снова начал работать агрессивно, и ему начало удаваться проходить джеб оппонента. Повлияла на это и усталость Мартина.
Бой шел к победе Андерсона, но за несколько секунд до финального гонга ему результат подпортив пропущенный левый прямой, который снова ввел его в состояние грогги.
По итогам увлекательного поединка судьи отдали победу Андерсону: 98-91, 99-90 и 99-90.
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