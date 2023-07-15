Кілман з "Вулверхемптона" подорожчав у 30 разів та може зіграти за збірну України

Макс Кілман з капітанською пов'язкою. Фото: Twitter/maxkilman

В УАФ не полишають надії запросити у збірну України 26-річного захисника "Вулверхемптону" Макса Кілмана, який має українське коріння. Перша спроба 3 роки тому провалилась.

Про такий варіант підсилення команди Реброва розповів Футбольний журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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Ситуація ускладнюється тим, що Макс Кілман був заграний за футзальну збірну Англії. Але з того часу вже пройшли необхідні за критеріями УЄФА 5 років.

"Наразі в УАФ та комітеті збірних знову повернулися до цієї теми. Я думаю, що тренерський штаб навіть трохи вивчатиме футболіста. Крім того, наші функціонери звертатимуться до інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман уже недоступний. Нещодавно була інформація, що "Наполі" пропонував 35 млн євро за Кілмана. Якщо не останній клуб Серії А пропонує стільки, значить, гравець того вартий", — каже Співаковський.

Нагадаємо, що Макс Кілман має українське коріння. Його мама народилася у Києві, а тато — в Одесі.

Не вийшло в Шевченка, спробує Ребров

У 2020 році вперше з'явилася інформація про те, що Кілман хоче грати за збірну України. Тоді заявити гравця хотів ще Андрій Шевченко. Але через те, що Макс зіграв 25 матчів за футзальну збірну Англії, ФІФА заборонила йому виступати за Україну.

Минулого сезону центральний захисник зіграв 37 матчів за "Вулверхемптон" в АПЛ. Зазначимо, що з осені 2020 року трансферна вартість Кілмана зросла з 1,5 мільйона євро до 35 мільйонів.

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