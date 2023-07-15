Килман из "Вулверхэмптона" подорожал в 30 раз и может сыграть за сборную Украины

Макс Килман с капитанской повязкой. Фото: Twitter/maxkilman

В УАФ не оставляют надежды пригласить в сборную Украины 26-летнего защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана, у которого есть украинские корни. Первая попытка 3 года тому назад провалилась.

О таком варианте усиления команды Реброва рассказал Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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Ситуация осложняется тем, что Макс Килман был сыгран за футзальную сборную Англии. Но с этого времени уже прошли необходимые по критериям УЕФА 5 лет.

"Пока в УАФ и комитете сборных снова вернулись к этой теме. Я думаю, что тренерский штаб будет даже немного изучать футболиста. Кроме того, наши функционеры будут обращаться в инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже недоступен. Недавно была информация, что "Наполи" предлагал 35 млн евро за Килмана. Если не последний клуб Серии А предлагает столько, значит игрок того стоит", — говорит Спиваковский.

Напомним, что Макс Килман имеет украинские корни. Его мама родилась в Киеве, а папа — в Одессе.

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В 2020 году впервые появилась информация о том, что Килман хочет играть за сборную Украины. Тогда заявить игроку хотел еще Андрей Шевченко. Но из-за того, что Макс сыграл 25 матчей за футзальную сборную Англии, ФИФА запретила ему выступать за Украину.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 37 матчей за "Вулверхэмптон" в АПЛ. Отметим, что с осени 2020 года трансферная стоимость Килмана выросла с 1,5 миллионов евро до 35 миллионов.

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