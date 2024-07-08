Ексголкіпер Дніпра-1 Кінарейкін обрав новий клуб

Кінарейкін розповів про пропозиції з Іспанії та Португалії — куди перейде голкіпер
Колишній голкіпер "Дніпра-1" Яків Кінарейкін назвав варіанти для продовження кар'єри. Молодий футболіст підтвердив, що вже знає, в якій команді гратиме.
У Кінарейкіна були пропозиції від клубів із декількох європейських чемпіонатів, повідомляє "Український футбол".
Вихованець "Дніпра-1" Яків Кінарейкін проведе наступний сезон в іншому клубі. Ще 5 липня голкіпер залишив рідний клуб, і у нову команду він перейде на правах вільного агента.
Де гратиме Кінарейкін
Футболіст готується до Ігор у Парижі у складі Олімпійської збірної України. При цьому 20-річний воротар зізнався, що стежить за долею свого колишнього клубу, але поки що не знає, що буде з "Дніпром-1".
Кінарейкін та його агент, який є батьком гравця, отримали декілька пропозицій від португальських клубів, а також від представників чемпіонатів Іспанії та Чехії. Також голкіпер не заперечував чуток про переговори з "Карпатами".
Футболіст розповів, що вже вибрав новий клуб. Скоро інформацію про його трансфер буде офіційно опубліковано.
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