Экс-голкипер Днепра-1 Кинарейкин выбрал новый клуб

Яков Кинарейкин во время матча. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Бывший голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин назвал варианты для продолжения карьеры. Молодой футболист подтвердил, что уже знает, в какой команде будет играть.

У Кинарейкина были предложения от клубов из нескольких европейских чемпионатов, сообщает "Украинский футбол".

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Воспитанник "Днепра-1" Яков Кинарейкин проведет следующий сезон в другом клубе. Еще 5 июля у него завершился контракт с родным клубом, и в новую команду голкипер перейдет на правах свободного агента.

Яков Кинарейкин перед игрой. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Где будет играть Кинарейкин

Футболист готовится к Играм в Париже в составе Олимпийской сборной Украины. При этом 20-летний вратарь признался, что следит за судьбой своего бывшего клуба, но пока не знает, что будет с "Днепром-1".

Кинарейкин и его агент, который является отцом игрока, получили несколько предложений от португальских клубов, а также от представителей чемпионатов Испании и Чехии. Также голкипер не стал отрицать слухи о переговорах с "Карпатами".

Футболист рассказал, что уже выбрал новый клуб. Скоро информация о его трансфере будет официально опубликована.

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