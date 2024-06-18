Клопотенко відкриває фудкорт в новій фан-зоні в Києві для Євро-2024

Уболівальники збірної України. Фото: УАФ

У Києві відкриється нова фан-зона для вболівальників збірної України з футболу. На ній можна поїсти, оскільки там буде фудкорт.

Реалізувала ідею фан-зони Українська асоціація футболу (УАФ), а фудкорт відкриє відомий кухар Євген Клопотенко.

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Нова фан-зона у Києві

За інформацією УАФ, нова фан-зона буде відкрита 21 та 26 червня на Житньому ринку.

Локація 21 червня почне працювали з 14:00, а матч проти Словаччини почнеться о 16:00. 26 червня пускатимуть у фан-зону з 17:00, а гра з Бельгією почнеться о 19:00.

Вартість входу у фан-зону складе 150 грн з людини.

Організатори обіцяють подбати про комфорт та безпеку глядачів.

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