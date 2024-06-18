Клопотенко открывает фудкорт в новой фан-зоне в Киеве для Евро-2024

Болельщики сборной Украины. Фото: УАФ

В Киеве откроется новая фан-зона для болельщиков сборной Украины по футболу На ней можно поесть, потому что там будет фудкорт.

Реализовывает идею фан-зоны Украинская ассоциация футбола (УАФ), а фудкорт откроет известный повар Евгений Клопотенко.

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Новая фан-зона в Киеве

По информации УАФ, новая фан-зона будет открыта 21 и 26 июня на Житнем рынке.

Локация 21 июня начнет работу с 14:00, а матч против Словакии начнется в 16:00. 26 июня будут пускать в фан-зону с 17:00, а игра с Бельгией начнется в 19:00.

Стоимость входа в фан-зону составит 150 грн с человека.

Организаторы обещают позаботиться о комфорте и безопасности зрителей.

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