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Клопотенко откроет в Киеве фан-зону для просмотра матчей Украины на Евро-2024

18 июня 2024 21:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Клопотенко открывает фудкорт в новой фан-зоне в Киеве для Евро-2024
Болельщики сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Киеве откроется новая фан-зона для болельщиков сборной Украины по футболу На ней можно поесть, потому что там будет фудкорт.

Реализовывает идею фан-зоны Украинская ассоциация футбола (УАФ), а фудкорт откроет известный повар Евгений Клопотенко.

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УАФ анонсировала открытие новой фан-зоны. Фото: УАФ

Новая фан-зона в Киеве

По информации УАФ, новая фан-зона будет открыта 21 и 26 июня на Житнем рынке.

Локация 21 июня начнет работу с 14:00, а матч против Словакии начнется в 16:00. 26 июня будут пускать в фан-зону с 17:00, а игра с Бельгией начнется в 19:00.

Стоимость входа в фан-зону составит 150 грн с человека.

Организаторы обещают позаботиться о комфорте и безопасности зрителей.

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Евро-2024 по футболу
Евгений Клопотенко
УАФ
Сборная Украины по футболу

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