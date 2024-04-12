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Клопп назвав головні помилки Ліверпуля у матчі з Аталантою

12 квітня 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп назвав головні помилки Ліверпуля у матчі з Аталантою
Юрген Клопп сердиться під час поразки "Ліверпуля". Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оцінив гру своєї команди у першому чвертьфіналі Ліги Європи. "Червоні" зазнали нищівної домашньої поразки від "Аталанти".

Італійська команда забила "Ліверпулю" три м'ячі, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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"Ліверпуль" ускладнив собі за мету виграти чотири трофеї цього сезону. У першому чвертьфіналі Ліги Європи англійська команда пропустила три голи від "Аталанти". Виїзд до Італії може стати для "червоних" простою формальністю.

Що Клопп сказав про матч

Німецький тренер нагадав про момент Дарвіна Нуньєса, який не став забитим голом. Якби футболіст забив, м'яч міг би розвиватись інакше. При цьому Юрген Клопп визнав, що поразка "Ліверпуля" виявилася заслуженою.

Юрген Клопп
Юрген Клопп проводить заміни у матчі. Фото: Reuters/Molly Darlington

Головною проблемою "червоних" у поєдинку з "Аталантою" Клопп вважає те, що його команда віддала м'яч супернику і не виявила мотивації, яка потрібна для перемоги. Наставник збирається переглянути матч за декілька днів, коли його емоції вщухнуть.

"Проблеми в тому, що "Ліверпуль" зіграв надто погано і дозволив супернику робити на полі все, що той захоче. Але рано думати, що "Аталанта" вже в півфіналі. До поєдинку у відповідь ще нічого не вирішено", — заявив Клопп.

"Аталанта" прийме "Ліверпуль" у чвертьфіналі у відповідь Ліги Європи у четвер, 18 квітня.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

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спорт
футбол
Ліга Європи
Ліверпуль
Юрген Клопп

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