Клопп назвал главные ошибки Ливерпуля в матче с Аталантой

Юрген Клопп злится во время поражения "Ливерпуля". Фото: Reuters/Molly Darlington

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру своей команды в первом четвертьфинале Лиги Европы. "Красные" потерпели сокрушительное домашнее поражение от "Аталанты".

Итальянская команда забила "Ливерпулю" три мяча, напоминает официальный сайт УЕФА.

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"Ливерпуль" усложнил себе цель выиграть четыре трофея в этом сезоне. В первом четвертьфинале Лиги Европы английская команда пропустила три гола от "Аталанты". Выезд в Италию может стать для "красных" простой формальностью.

Что Клопп сказал про матч

Немецкий тренер напомнил о моменте Дарвина Нуньеса, который не стал забитым голом. Если бы футболист забил, мяч мог бы развиваться иначе. При этом Юрген Клопп признал, что поражение "Ливерпуля" оказалось заслуженным.

Юрген Клопп проводит замены в матче. Фото: Reuters/Molly Darlington

Главной проблемой "красных" в поединке с "Аталантой" Клопп считает то, что его команда отдала мяч сопернику и не проявила мотивацию, которая необходима для победы. Наставник собирается пересмотреть матч через несколько дней, когда его эмоции утихнут.

"Проблемы в том, что "Ливерпуль" сыграл слишком плохо и позволил сопернику делать на поле все, что тот захочет. Но рано думать, что "Аталанта" уже в полуфинале. До ответного поединка еще ничего не решено", — заявил Клопп.

"Аталанта" примет "Ливерпуль" в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля.

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