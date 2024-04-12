Клопп назвал главные ошибки Ливерпуля в матче с Аталантой
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру своей команды в первом четвертьфинале Лиги Европы. "Красные" потерпели сокрушительное домашнее поражение от "Аталанты".
Итальянская команда забила "Ливерпулю" три мяча, напоминает официальный сайт УЕФА.
"Ливерпуль" усложнил себе цель выиграть четыре трофея в этом сезоне. В первом четвертьфинале Лиги Европы английская команда пропустила три гола от "Аталанты". Выезд в Италию может стать для "красных" простой формальностью.
Что Клопп сказал про матч
Немецкий тренер напомнил о моменте Дарвина Нуньеса, который не стал забитым голом. Если бы футболист забил, мяч мог бы развиваться иначе. При этом Юрген Клопп признал, что поражение "Ливерпуля" оказалось заслуженным.
Главной проблемой "красных" в поединке с "Аталантой" Клопп считает то, что его команда отдала мяч сопернику и не проявила мотивацию, которая необходима для победы. Наставник собирается пересмотреть матч через несколько дней, когда его эмоции утихнут.
"Проблемы в том, что "Ливерпуль" сыграл слишком плохо и позволил сопернику делать на поле все, что тот захочет. Но рано думать, что "Аталанта" уже в полуфинале. До ответного поединка еще ничего не решено", — заявил Клопп.
"Аталанта" примет "Ливерпуль" в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля.
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