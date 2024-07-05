Юрген Клопп повернеться у футбол і очолить відому команду

Клопп передумав відпочивати та збирається очолити відому команду — що відомо
Юрген Клопп пішов із "Ліверпуля" наприкінці минулого сезону. Відомий тренер хотів відпочити від футболу, але може повернутися до професії раніше задуманого.
Відома команда готова зробити німцеві пропозицію, від якої буде складно відмовитися, повідомляє The Athletic.
Декілька місяців тому Юрген Клопп достроково пішов із "Ліверпуля". Це рішення 57-річний наставник пояснив утомою після 9 років роботи в англійському клубі. Він заявив, що відчуває знемогу, а відсутність свіжих ідей заважає вести "червоних" до нових перемог.
Клопп може повернутися до роботи
Німецький тренер збирався відпочити від футболу та взяв паузу на 12 місяців. Він відкинув декілька вигідних пропозицій та заявив, що гроші не змінять це рішення.
Однак з'явилася команда, яка може виявитися цікавою для тренера. Збірна США має намір звільнити Грегга Берголтера. Саме Юрген Клопп став головним претендентом на посаду наставника "зірково-смугастих". Німецький наставник неодноразово говорив про те, що хоче попрацювати з якоюсь національною командою.
Збірна США змінить тренера через провальний виступ на Копа Америка-2024. Вона стала першою командою в історії турніру, яка не вийшла у плей-офф "домашнього" турніру.
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