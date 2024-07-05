Юрген Клопп повернеться у футбол і очолить відому команду

Юрген Клопп відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube

Юрген Клопп пішов із "Ліверпуля" наприкінці минулого сезону. Відомий тренер хотів відпочити від футболу, але може повернутися до професії раніше задуманого.

Відома команда готова зробити німцеві пропозицію, від якої буде складно відмовитися, повідомляє The Athletic.

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Декілька місяців тому Юрген Клопп достроково пішов із "Ліверпуля". Це рішення 57-річний наставник пояснив утомою після 9 років роботи в англійському клубі. Він заявив, що відчуває знемогу, а відсутність свіжих ідей заважає вести "червоних" до нових перемог.

Юрген Клопп перед виходом із "Ліверпуля". Фото: скриншот YouTube

Клопп може повернутися до роботи

Німецький тренер збирався відпочити від футболу та взяв паузу на 12 місяців. Він відкинув декілька вигідних пропозицій та заявив, що гроші не змінять це рішення.

Однак з'явилася команда, яка може виявитися цікавою для тренера. Збірна США має намір звільнити Грегга Берголтера. Саме Юрген Клопп став головним претендентом на посаду наставника "зірково-смугастих". Німецький наставник неодноразово говорив про те, що хоче попрацювати з якоюсь національною командою.

Антирекорд збірної США. Фото: скриншот B/R Football

Збірна США змінить тренера через провальний виступ на Копа Америка-2024. Вона стала першою командою в історії турніру, яка не вийшла у плей-офф "домашнього" турніру.

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