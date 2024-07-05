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Клопп передумал отдыхать и собирается возглавить известную команду — что известно

5 июля 2024 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп вернется в футбол и возглавит известную команду
Юрген Клопп отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Юрген Клопп ушел из "Ливерпуля" в конце минувшего сезона. Известный тренер собирался отдохнуть от футбола, но может вернуться в профессию раньше задуманного. 

Известная команда готова сделать немцу предложение, от которого будет сложно отказаться, сообщает The Athletic

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Несколько месяцев назад Юрген Клопп досрочно ушел из "Ливерпуля". Это решение 57-летний наставник объяснил усталостью после 9 лет работы в английском клубе. Он заявил, что чувствует изнеможение, а отсутствие свежих идей мешает вести "красных" к новым победам. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп перед уходом из "Ливерпуля". Фото: скриншот YouTube

Клопп может вернуться к работе 

Немецкий тренер собирался отдохнуть от футбола и взял паузу на 12 месяцев. Он отверг несколько выгодных предложений и заявил, что деньги не изменят это решение. 

Однако появилась команда, которая может оказаться интересной тренеру. Сборная США собирается уволить Грегга Берголтера. Именно Юрген Клопп стал главным претендентом на пост наставника "звездно-полосатых". Немецкий наставник неоднократно говорил о том, что хочет поработать с какой-нибудь национальной командой. 

Антирекорд сборной США
Антирекорд сборной США. Фото: скриншот B/R Football

Сборная США сменит тренера из-за провального выступления на Копа Америка-2024. Она стала первой командой в истории турнира, которая не вышла в плей-офф "домашнего" турнира. 

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

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США спорт футбол Юрген Клопп тренер

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