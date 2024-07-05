Юрген Клопп вернется в футбол и возглавит известную команду

Юрген Клопп отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube

Юрген Клопп ушел из "Ливерпуля" в конце минувшего сезона. Известный тренер собирался отдохнуть от футбола, но может вернуться в профессию раньше задуманного.

Известная команда готова сделать немцу предложение, от которого будет сложно отказаться, сообщает The Athletic.

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Несколько месяцев назад Юрген Клопп досрочно ушел из "Ливерпуля". Это решение 57-летний наставник объяснил усталостью после 9 лет работы в английском клубе. Он заявил, что чувствует изнеможение, а отсутствие свежих идей мешает вести "красных" к новым победам.

Юрген Клопп перед уходом из "Ливерпуля". Фото: скриншот YouTube

Клопп может вернуться к работе

Немецкий тренер собирался отдохнуть от футбола и взял паузу на 12 месяцев. Он отверг несколько выгодных предложений и заявил, что деньги не изменят это решение.

Однако появилась команда, которая может оказаться интересной тренеру. Сборная США собирается уволить Грегга Берголтера. Именно Юрген Клопп стал главным претендентом на пост наставника "звездно-полосатых". Немецкий наставник неоднократно говорил о том, что хочет поработать с какой-нибудь национальной командой.

Антирекорд сборной США. Фото: скриншот B/R Football

Сборная США сменит тренера из-за провального выступления на Копа Америка-2024. Она стала первой командой в истории турнира, которая не вышла в плей-офф "домашнего" турнира.

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