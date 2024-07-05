Нагельсманн рассказал, как сборная Германии остановит Испанию

Юлиан Нагельсманн празднует победу сборной Германии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Германии готовится к четвертьфиналу чемпионата Европы против национальной команды Испании. Оба соперника считаются фаворитами в борьбе за победу на турнире.

Нагельсманн понимает, что необходимо сделать для того, чтобы его команда прошла в полуфинал Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Тренер Юлиан Нагельсманн (слева) на Евро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Как Германия хочет остановить Испанию

Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельманн считает, что у его команды хорошие шансы на победу в матче с подопечными Луиса де ла Фуэнте. Сборная Германии уже подготовила план на игру, а также вариант нейтрализации самых опасных футболистов "красной фурии".

Ламин Ямал в матче со сборной Грузии. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

По мнению наставник Бундестим, одним из них является вингер "Барселоны" Ламин Ямал. Нагельсманн назвал 16-летнего футболиста лучшим игроком в составе каталонской команды. Однако тренер сборной Германии считает, что лидер Бундестим Илкай Гюндоган знает, как нейтрализовать юного вингера.

"У наших игроков есть прекрасная возможность контролировать его. Посмотрим, как он отреагирует, когда ситуация станет более жесткой", — объяснил Нагельманн.

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