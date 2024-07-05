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Нагельсманн объяснил, как его команда остановит Ламина Ямала в матче Евро-2024

5 июля 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нагельсманн рассказал, как сборная Германии остановит Испанию
Юлиан Нагельсманн празднует победу сборной Германии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Германии готовится к четвертьфиналу чемпионата Европы против национальной команды Испании. Оба соперника считаются фаворитами в борьбе за победу на турнире. 

Нагельсманн понимает, что необходимо сделать для того, чтобы его команда прошла в полуфинал Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В первом четвертьфинале континентального первенства сборная Германии сыграет с Испанией. "Красная фурия" выиграла все четыре матча на турнире и пропустила в них только один гол. 

Юлиан Нагельсманн
Тренер Юлиан Нагельсманн (слева) на Евро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Как Германия хочет остановить Испанию 

Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельманн считает, что у его команды хорошие шансы на победу в матче с подопечными Луиса де ла Фуэнте. Сборная Германии уже подготовила план на игру, а также вариант нейтрализации самых опасных футболистов "красной фурии". 

Ламин Ямал
Ламин Ямал в матче со сборной Грузии. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

По мнению наставник Бундестим, одним из них является вингер "Барселоны" Ламин Ямал. Нагельсманн назвал 16-летнего футболиста лучшим игроком в составе каталонской команды. Однако тренер сборной Германии считает, что лидер Бундестим Илкай Гюндоган знает, как нейтрализовать юного вингера. 

"У наших игроков есть прекрасная возможность контролировать его. Посмотрим, как он отреагирует, когда ситуация станет более жесткой", — объяснил Нагельманн. 

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