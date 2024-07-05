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Кроос объяснил решение продолжить карьеру в сборной Германии

5 июля 2024 12:42
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Тони Кроос назвал причину возвращения в сборную Германии
Тони Кроос перед матчем сборной Германии. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о шансах своей команды обыграть Испанию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Опытный футболист настроен на победу в турнире.

Кроос понимает, что способен помочь своей команде завоевать золотые медали на Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Тони Кроос вернулся в сборную Германии незадолго до начала континентального первенства. В свои 34 года он остается одним из лидеров национальной команды. Количество точных передач игрока в каждом матче превышает 90%. 

Тони Кроос в сборной Германии
Тони Кроос с Робертом Андрихом после очередной победы. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что Кроос сказал о сборной Германии 

Ветеран футбола не скрывает того, что мечтает о победе на Евро-2024. Он заявил, что не вернулся бы в национальную команду, если бы не верил в шансы выиграть крупный турнир. Тони Кроос мечтает завершить карьеру, выиграв за сезон чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Евро-2024. 

Кроос заявил, что важные матчи выигрываются благодаря полузащите. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет наибольшие шансы на успех. По словам немецкого футболиста, у его команды лучший центр поля на Евро-2024.

Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы с участием Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало матча в 19:00 по киевскому времени. 

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

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спорт футбол Евро-2024 Сборная Германии по футболу Тони Кроос

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