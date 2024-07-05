Тони Кроос назвал причину возвращения в сборную Германии

Кроос объяснил решение продолжить карьеру в сборной Германии
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о шансах своей команды обыграть Испанию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Опытный футболист настроен на победу в турнире.
Кроос понимает, что способен помочь своей команде завоевать золотые медали на Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.
Тони Кроос вернулся в сборную Германии незадолго до начала континентального первенства. В свои 34 года он остается одним из лидеров национальной команды. Количество точных передач игрока в каждом матче превышает 90%.
Что Кроос сказал о сборной Германии
Ветеран футбола не скрывает того, что мечтает о победе на Евро-2024. Он заявил, что не вернулся бы в национальную команду, если бы не верил в шансы выиграть крупный турнир. Тони Кроос мечтает завершить карьеру, выиграв за сезон чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Евро-2024.
Кроос заявил, что важные матчи выигрываются благодаря полузащите. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет наибольшие шансы на успех. По словам немецкого футболиста, у его команды лучший центр поля на Евро-2024.
Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы с участием Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
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