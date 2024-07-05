Тоні Кроос назвав причину повернення до збірної Німеччини

Тоні Кроос перед матчем збірної Німеччини. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думкою про шанси своєї команди обіграти Іспанію у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу. Досвідчений футболіст налаштований на перемогу у турнірі.

Кроос розуміє, що здатний допомогти своїй команді здобути золоті медалі на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Тоні Кроос повернувся до збірної Німеччини незадовго до початку континентальної першості. У свої 34 роки він залишається одним із лідерів національної команди. Кількість точних передач гравця у кожному матчі перевищує 90%.

Тоні Кроос із Робертом Андріхом після чергової перемоги. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Що Кроос сказав про збірну Німеччини

Ветеран футболу не приховує, що мріє про перемогу на Євро-2024. Він заявив, що не повернувся б до національної команди, якби не вірив у шанси виграти великий турнір. Тоні Кроос мріє завершити кар'єру, вигравши за сезон чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів та Євро-2024.

Кроос заявив, що важливі матчі виграються завдяки півзахисту. Команда, яка домінує у цій зоні, має найбільші шанси на успіх. За словами німецького футболіста, його команда має найкращий центр поля на Євро-2024.

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи за участю Іспанії та Німеччини відбудеться у п'ятницю, 5 липня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо.

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.

Шевченко зробив заяву про проведення матчів УПЛ без світла.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.