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Кроос пояснив рішення продовжити кар'єру у збірній Німеччини

5 липня 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тоні Кроос назвав причину повернення до збірної Німеччини
Тоні Кроос перед матчем збірної Німеччини. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думкою про шанси своєї команди обіграти Іспанію у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу. Досвідчений футболіст налаштований на перемогу у турнірі.

Кроос розуміє, що здатний допомогти своїй команді здобути золоті медалі на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Тоні Кроос повернувся до збірної Німеччини незадовго до початку континентальної першості. У свої 34 роки він залишається одним із лідерів національної команди. Кількість точних передач гравця у кожному матчі перевищує 90%.

Тоні Кроос у збірній Німеччини
Тоні Кроос із Робертом Андріхом після чергової перемоги. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Що Кроос сказав про збірну Німеччини

Ветеран футболу не приховує, що мріє про перемогу на Євро-2024. Він заявив, що не повернувся б до національної команди, якби не вірив у шанси виграти великий турнір. Тоні Кроос мріє завершити кар'єру, вигравши за сезон чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів та Євро-2024.

Кроос заявив, що важливі матчі виграються завдяки півзахисту. Команда, яка домінує у цій зоні, має найбільші шанси на успіх. За словами німецького футболіста, його команда має найкращий центр поля на Євро-2024.

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи за участю Іспанії та Німеччини відбудеться у п'ятницю, 5 липня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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спорт футбол Євро-2024 Збірна Німеччини з футболу Тоні Кроос

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