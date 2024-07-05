Роналду звернувся до вболівальників перед матчем із Францією

Роналду здивував повідомленням у соціальній мережі перед матчем із Францією на Євро-2024
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду готується до чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи. Суперником його команди стане Франція.
Роналду звернувся до партнерів по команді на своїй сторінці у соціальній мережі "X".
Збірна Португалії зіграє із національною командою Франції у рамках чвертьфіналу Євро-2024. Кріштіану Роналду все ще не забив на турнірі жодного голу. Але 39-річний футболіст заявив, що успіхи команди для нього важливіші.
Що сказав Роналду партнерам по команді
Ветеран збірної Португалії опублікував повідомлення, адресоване і вболівальникам, та іншим гравцям. Він дав зрозуміти, що не сумнівається у єдності духу національної команди. Кріштіану попросив фанів про підтримку.
"Ми були, є і завжди будемо. Просто повірте мені", — написав Роналду.
Збірні Португалії та Франції вважають одними з фаворитів Євро-2024. Ці команди зіграють одна з одною у рамках чвертьфіналу турніру у п'ятницю, 5 травня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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