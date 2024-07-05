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Роналду здивував повідомленням у соціальній мережі перед матчем із Францією на Євро-2024

5 липня 2024 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду звернувся до вболівальників перед матчем із Францією
Кріштіану Роналду після незабитого пенальті. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду готується до чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи. Суперником його команди стане Франція.

Роналду звернувся до партнерів по команді на своїй сторінці у соціальній мережі "X".

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Збірна Португалії зіграє із національною командою Франції у рамках чвертьфіналу Євро-2024. Кріштіану Роналду все ще не забив на турнірі жодного голу. Але 39-річний футболіст заявив, що успіхи команди для нього важливіші.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду готується пробити пенальті. Фото: Reuters/Heiko Becker

Що сказав Роналду партнерам по команді

Ветеран збірної Португалії опублікував повідомлення, адресоване і вболівальникам, та іншим гравцям. Він дав зрозуміти, що не сумнівається у єдності духу національної команди. Кріштіану попросив фанів про підтримку.

"Ми були, є і завжди будемо. Просто повірте мені", — написав Роналду.

Збірні Португалії та Франції вважають одними з фаворитів Євро-2024. Ці команди зіграють одна з одною у рамках чвертьфіналу турніру у п'ятницю, 5 травня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Євро-2024 Збірна Португалії з футболу

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