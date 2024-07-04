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Саутгейта жорстко розкритикували за гру збірної Англії на Євро-2024 — що загрожує тренеру

4 липня 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Саутгейта можуть звільнити зі збірної Англії — відома причина
Тренер Гарет Саутгейт під час матчу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійські спортивні експерти незадоволені виступом збірної Англії на чемпіонаті Європи. Головний тренер команди Гарет Саутгейт може понести відповідальність за гру своїх підопічних на турнірі.

Колишній капітан "Манчестер Юнайтед" Рой Кін скептично налаштований щодо перспектив "трьох левів", повідомляє Mirror.

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Збірна Англії вийшла до чвертьфіналу Євро-2024, але вболівальники та експерти розчаровані грою "трьох левів" на турнірі. Команда Гарета Саутгейта насилу обіграла Словаччину в 1/8 завдяки тому, що Джуд Беллінгем забив гол у відповідь на п'ятій доданій до матчу хвилині.

Гарет Саутгейт та Харрі Кейн
Гарет Саутгейт та Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Саутгейта можуть звільнити

Ексхавбек "Манчестер Юнайтед" Рой Кін упевнений, що гра збірної Англії на Євро-2024 не зміниться на краще. Експерт вважає наївними тих вболівальників, які з ним не погоджуються.

"Ви живете у світі ілюзій, якщо думаєте, що збірна Англії зможе грати краще найближчими тижнями. Ні, цього не станеться. Залишається надія на те, що у грі команди є позитивний імпульс, це заслуга футболістів. Не варто скидати "трьох левів" з рахунків", — заявив Кін.

У разі невдалого виступу збірної Англії на Євро-2024 контракт Гарета Саутгейта не буде продовжено. У такому разі тренер піде з команди після закінчення турніру.

У чвертьфіналі Євро-2024 Англія зіграє зі Швейцарією. Поєдинок пройде 6 липня.

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