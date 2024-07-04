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Саутгейта жестко раскритиковали за игру сборной Англии на Евро-2024 — что грозит тренеру

4 июля 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Саутгейта могут уволить из сборной Англии — известна причина
Тренер Гарет Саутгейт во время матча. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английские спортивные эксперты недовольны выступлением сборной Англии на чемпионате Европы. Главный тренер команды Гарет Саутгейт может понести ответственность ха игру своих подопечных на турнире.

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин скептически настроен по поводу перспектив "трех львов", сообщает Mirror

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Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024, но болельщики и эксперты разочарованы игрой "трех львов" на турнире. Команда Гарета Саутгейта с трудом обыграла Словакию в 1/8 благодаря тому, что Джуд Беллингем забил ответный гол на пятой добавленной к матчу минуте. 

Гарет Саутгейт и Харри Кейн
Гарет Саутгейт и Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Саутгейта могут уволить 

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что игра сборной Англии на Евро-2024 не изменится к лучшему. Эксперт считает наивными тех болельщиков, которые с ним не согласны. 

"Вы живете в мире иллюзий, если думаете, что сборная Англии сможет играть лучше в ближайшие недели. Нет, этого не произойдет. Остается надежда на то, что в игре команды есть позитивный импульс, это заслуга футболистов. Не стоит сбрасывать "трех львов" со счетов", — заявил Кин. 

В случае неудачного выступления сборной Англии на Евро-2024 контракт Гарета Саутгейта не будет продлен. В таком случае тренер уйдет из команды после окончания турнира. 

В четвертьфинале Евро-2024 Англия сыграет со Швейцарией. Поединок пройдет 6 июля. 

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