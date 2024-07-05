Роналду обратился к болельщикам перед матчем с Францией

Роналду удивил сообщением в социальной сети перед матчем с Францией на Евро-2024
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду готовится к четвертьфинальному поединку чемпионата Европы. Соперником его команды станет Франция.
Роналду обратился к партнерам по команде на своей странице в социальной сети "X".
Сборная Португалии сыграет с национальной командой Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024. Криштиану Роналду все еще не забил на турнире ни одного гола. Но 39-летний футболист заявил, что успехи команды для него важнее.
Что сказал Роналду партнерам по команде
Ветеран сборной Португалии опубликовал сообщение, которое адресовано и болельщикам, и другим игрокам. Он дал понять, что не сомневается в единстве духа национальной команды. Криштиану попросил фанов о поддержке.
"Мы были, есть и всегда будем. Просто поверьте мне", — написал Роналду.
Сборные Португалии и Франции считают одними из фаворитов Евро-2024. Эти команды сыграют друг с другом в рамках четвертьфинала турнира в пятницу, 5 мая. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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