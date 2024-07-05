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Роналду удивил сообщением в социальной сети перед матчем с Францией на Евро-2024

5 июля 2024 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду обратился к болельщикам перед матчем с Францией
Криштиану Роналду после незабитого пенальти. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду готовится к четвертьфинальному поединку чемпионата Европы. Соперником его команды станет Франция. 

Роналду обратился к партнерам по команде на своей странице в социальной сети "X"

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Сборная Португалии сыграет с национальной командой Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024. Криштиану Роналду все еще не забил на турнире ни одного гола. Но 39-летний футболист заявил, что успехи команды для него важнее. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду готовится пробить пенальти. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что сказал Роналду партнерам по команде 

Ветеран сборной Португалии опубликовал сообщение, которое адресовано и болельщикам, и другим игрокам. Он дал понять, что не сомневается в единстве духа национальной команды. Криштиану попросил фанов о поддержке. 

"Мы были, есть и всегда будем. Просто поверьте мне", — написал Роналду.

Сборные Португалии и Франции считают одними из фаворитов Евро-2024. Эти команды сыграют друг с другом в рамках четвертьфинала турнира в пятницу, 5 мая. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. 

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