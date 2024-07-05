Нагельсманн розповів, як збірна Німеччини зупинить Іспанію

Нагельсман пояснив, як його команда зупинить Ламіна Ямала у матчі Євро-2024
Збірна Німеччини готується до чвертьфіналу чемпіонату Європи проти національної команди Іспанії. Обидва суперники вважаються фаворитами у боротьбі за перемогу на турнірі.
Нагельсманн розуміє, що необхідно зробити для того, щоб його команда пройшла до півфіналу Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У першому чвертьфіналі континентальної першості збірна Німеччини зіграє з Іспанією. "Червона фурія" виграла всі чотири матчі на турнірі та пропустила в них лише один гол.
Як Німеччина хоче зупинити Іспанію
Головний тренер Бундестім Юліан Нагельманн вважає, що його команда має хороші шанси на перемогу в матчі з підопічні Луїса де ла Фуенте. Збірна Німеччини вже підготувала план на гру, а також варіант нейтралізації найнебезпечніших футболістів "червоної фурії".
На думку наставника Бундестім, одним з них є вінгер "Барселони" Ламін Ямал. Нагельсманн назвав 16-річного футболіста найкращим гравцем у складі каталонської команди. Однак тренер збірної Німеччини вважає, що лідер Бундестім Ілкай Гюндоган знає, як нейтралізувати юного вінгера.
"У наших гравців є чудова можливість контролювати його. Подивимося, як він відреагує, коли ситуація стане жорсткішою", — пояснив Нагельманн.
Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо.
Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.
"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.
Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.
"Шахтар" здивував презентацією нової форми — відео.
Читайте Новини.LIVE!