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Нагельсман пояснив, як його команда зупинить Ламіна Ямала у матчі Євро-2024

5 липня 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нагельсманн розповів, як збірна Німеччини зупинить Іспанію
Юліан Нагельсман святкує перемогу збірної Німеччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Німеччини готується до чвертьфіналу чемпіонату Європи проти національної команди Іспанії. Обидва суперники вважаються фаворитами у боротьбі за перемогу на турнірі.

Нагельсманн розуміє, що необхідно зробити для того, щоб його команда пройшла до півфіналу Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У першому чвертьфіналі континентальної першості збірна Німеччини зіграє з Іспанією. "Червона фурія" виграла всі чотири матчі на турнірі та пропустила в них лише один гол.

Юліан Нагельсманн
Тренер Юліан Нагельсманн (ліворуч) на Євро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Як Німеччина хоче зупинити Іспанію

Головний тренер Бундестім Юліан Нагельманн вважає, що його команда має хороші шанси на перемогу в матчі з підопічні Луїса де ла Фуенте. Збірна Німеччини вже підготувала план на гру, а також варіант нейтралізації найнебезпечніших футболістів "червоної фурії".

Ламін Ямал
Ламін Ямал у матчі зі збірною Грузії. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

На думку наставника Бундестім, одним з них є вінгер "Барселони" Ламін Ямал. Нагельсманн назвав 16-річного футболіста найкращим гравцем у складі каталонської команди. Однак тренер збірної Німеччини вважає, що лідер Бундестім Ілкай Гюндоган знає, як нейтралізувати юного вінгера.

"У наших гравців є чудова можливість контролювати його. Подивимося, як він відреагує, коли ситуація стане жорсткішою", — пояснив Нагельманн.

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