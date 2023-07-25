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Клопп розповів, яких гравців підпише "Ліверпуль"

25 липня 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп розповів, яких гравців підпише "Ліверпуль"
Юрген Клопп спілкується з вболівальниками. Фото: instagram.com/liverpoolfc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ліверпуль" продовжує літню трансферну кампанію. "Червоним" необхідні футболісти на заміну гравцям, що пішли.

Пріоритетною для посилення залишається позиція опорного півзахисника, повідомляє TEAMtalk.

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп хоче попрацювати з німецьким хавбеком Йозуа Кімміхом. "Баварія" дала зрозуміти, що готова продати футболіста. "Ліверпуль" має гроші для цього трансферу, але поки англійський клуб не може переконати футболіста переїхати на "Енфілд".

Кандидати на перехід у "Ліверпуль"

Фабіньо та Джордан Хендерсон найближчим часом підуть із клубу і продовжать кар'єру в Саудівській Аравії. Цього літа "Ліверпуль" вже підписав Алексіса Макалістера та Домініка Собослаї, але команді необхідний опорний півзахисник.

"Ліверпуль" продовжує переговори з Йозуа Кімміхом, у якого залишилося два роки за контрактом із "Баварією". 28-річний німець може закрити вакантну позицію у центрі поля, і за необхідності готовий зіграти праворуч в обороні.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Проте реалістичнішим рішенням для "Ліверпуля" може бути покупка Ромео Лавіа в "Саутгемптоні", який вибув з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. "Червоні" готові вести переговори зі "святими" щодо компенсації за перехід 19-річного футболіста. Угода може коштувати "Ліверпулю" 55 млн євро.

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