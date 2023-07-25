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Клопп рассказал, каких игроков подпишет "Ливерпуль"

25 июля 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп рассказал, каких игроков подпишет "Ливерпуль"
Юрген Клопп общается с болельщиками. Фото: instagram.com/liverpoolfc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ливерпуль" продолжает летнюю трансферную кампанию. "Красным" необходимы футболисты на замену ушедшим игрокам. 

Приоритетной для усиления остается позиция опорного полузащитника, сообщает TEAMtalk

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет поработать с немецким хавбеком Йозуа Киммихом. "Бавария" дала понять, что готова продать футболиста. У "Ливерпуля" есть деньги для этого трансфера, но пока английский клуб не может убедить футболиста переехать на "Энфилд". 

Кандидаты на переход в "Ливерпуль" 

Фабиньо и Джордан Хендерсон в ближайшее время уйдут из клуба и продолжат карьеру в Саудовской Аравии. Этим летом "Ливерпуль" уже подписал Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, но команде необходим опорный полузащитник. 

"Ливерпуль" продолжает переговоры с Йозуа Киммихом, у которого осталось два года по контракту с "Баварией". 28-летний немец может закрыть вакантную позицию в центре поля, и при необходимости готов сыграть справа в обороне.

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Однако более реалистичным решением для "Ливерпуля" может быть покупка Ромео Лавиа в "Саутгемптоне", который выбыл из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. "Красные" готовы вести переговоры со "святыми" о компенсации за переход 19-летнего футболиста. Сделка может обойтись "Ливерпулю" в 55 млн евро. 

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