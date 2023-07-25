Клопп рассказал, каких игроков подпишет "Ливерпуль"
Английский "Ливерпуль" продолжает летнюю трансферную кампанию. "Красным" необходимы футболисты на замену ушедшим игрокам.
Приоритетной для усиления остается позиция опорного полузащитника, сообщает TEAMtalk.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет поработать с немецким хавбеком Йозуа Киммихом. "Бавария" дала понять, что готова продать футболиста. У "Ливерпуля" есть деньги для этого трансфера, но пока английский клуб не может убедить футболиста переехать на "Энфилд".
Кандидаты на переход в "Ливерпуль"
Фабиньо и Джордан Хендерсон в ближайшее время уйдут из клуба и продолжат карьеру в Саудовской Аравии. Этим летом "Ливерпуль" уже подписал Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, но команде необходим опорный полузащитник.
"Ливерпуль" продолжает переговоры с Йозуа Киммихом, у которого осталось два года по контракту с "Баварией". 28-летний немец может закрыть вакантную позицию в центре поля, и при необходимости готов сыграть справа в обороне.
Однако более реалистичным решением для "Ливерпуля" может быть покупка Ромео Лавиа в "Саутгемптоне", который выбыл из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. "Красные" готовы вести переговоры со "святыми" о компенсации за переход 19-летнего футболиста. Сделка может обойтись "Ливерпулю" в 55 млн евро.
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