Клопп рассказал, каких игроков подпишет "Ливерпуль"

Юрген Клопп общается с болельщиками. Фото: instagram.com/liverpoolfc/

Английский "Ливерпуль" продолжает летнюю трансферную кампанию. "Красным" необходимы футболисты на замену ушедшим игрокам.

Приоритетной для усиления остается позиция опорного полузащитника, сообщает TEAMtalk.

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет поработать с немецким хавбеком Йозуа Киммихом. "Бавария" дала понять, что готова продать футболиста. У "Ливерпуля" есть деньги для этого трансфера, но пока английский клуб не может убедить футболиста переехать на "Энфилд".

Кандидаты на переход в "Ливерпуль"

Фабиньо и Джордан Хендерсон в ближайшее время уйдут из клуба и продолжат карьеру в Саудовской Аравии. Этим летом "Ливерпуль" уже подписал Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, но команде необходим опорный полузащитник.

"Ливерпуль" продолжает переговоры с Йозуа Киммихом, у которого осталось два года по контракту с "Баварией". 28-летний немец может закрыть вакантную позицию в центре поля, и при необходимости готов сыграть справа в обороне.

Йозуа Киммих в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Однако более реалистичным решением для "Ливерпуля" может быть покупка Ромео Лавиа в "Саутгемптоне", который выбыл из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. "Красные" готовы вести переговоры со "святыми" о компенсации за переход 19-летнего футболиста. Сделка может обойтись "Ливерпулю" в 55 млн евро.

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