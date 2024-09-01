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Клуб чемпіонату Франції підписав гравця Ворскли

1 вересня 2024 17:01
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Валансьєн оголосив про підписання центрального півзахисника Ворскли Самби Сіссоко
Гравці Ворскли у матчі проти Полісся. Фото: ФК Полісся
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Французький "Валансьєн" оголосив про підписання центрального півзахисника "Ворскли" Самби Сіссоко. Полтавський клуб отримає 100 тисяч євро в рамках угоди. 

Про це йдеться на сайті клубу "Валансьєн".

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25-річний французький гравець гратиме у команді 3-го дивізіону Франції. Деталі угоди між клубами не розголошують, проте колишній журналіст Ігоря Бурбас заявив, що полтавський клуб отримає 100 тисяч євро.

Гравець виступатиме у новому клубі під номером 14. 

Самба Сіссоко
Самба Сіссоко у новому клубі. Фото: ФК Валансьєн

Відомо, що у поточному сезоні після двох проведених матчів "Валансьєн" має у своєму активі вже 6 очок та залишається однією з двох команд, які здобули дві перемоги у двох матчах на старті чемпіонату.

25-річний футболіст виступав за "Ворсклу" з лютого цього року. Він приєднався до полтавської команди на правах вільного агента. Сіссоко зіграв 12 матчів та не відзначився результативними діями. 

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Франція футбол Футбол трансфери Ворскла

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