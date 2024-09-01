Игроки Ворсклы в матче против Полесья. Фото: ФК Полесья

Французский "Валансьен" объявил о подписании центрального полузащитника "Ворсклы" Самбы Сиссоко. Полтавский клуб получит 100 тысяч евро в рамках соглашения.

Об этом говорится на сайте клуба "Валансьен".

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25-летний французский игрок будет играть в команде 3-го дивизиона Франции. Детали соглашения между клубами не разглашают, однако бывший журналист Игоря Бурбас заявил, что полтавский клуб получит 100 тысяч евро.

Игрок выступит в новом клубе под номером 14.

Самба Сиссоко в новом клубе. Фото: ФК Валансьен

Известно, что в текущем сезоне после двух проведенных матчей "Валансьен" имеет в своем активе уже 6 очков и остается одной из двух команд, одержавших две победы в двух матчах на старте чемпионата.

25-летний футболист выступал за "Ворсклу" с февраля этого года. Он присоединился к полтавской команде по правам свободного агента. Сиссоко сыграл 12 матчей и не отличился результативными действиями.

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