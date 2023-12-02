Клуб із Казахстану очолив український тренер із Росії

Новий головний тренер "Актобе" Дмитро Парфьонов. Фото: "Актобе"

Казахстанський "Актобе" знайшов собі нового головного тренера. Ним виявився не наставник одеського "Чорноморця" Роман Григорчук, якого сватали на цю посаду.

Головним тренером "Актобе" став одесит Дмитро Парфьонов, повідомила пресслужба клубу.

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В "Актобе" представили 49-річного фахівця і він навіть пообіцяв поставити бронзовому призеру чемпіонату Казахстану атакуючий футбол.

Зазначимо, що Парфьонов підписав контракт терміном до 31 грудня 2024 року.

Парфьонов є вихованцем українського футболу. Він розпочинав кар'єру в одеському "Чорноморці", а потім перейшов до "Дніпра", з якого вирушив до московського "Спартака".

Після семи років у російському "м'ясному клубі" Парфьонов грав у "Динамо" Москва, "Хімки" Підмосков'ї. 2007-го року футболіст повернувся до України та відіграв сезон у київському "Арсеналі".

У 2009-му Дмитро повернувся в Росію, яка йому полюбилася, і догравав кар'єру в раменському "Сатурні" і тульському "Арсеналі".

Як футболіст Парфьонов провів 18 матчів у збірній України, але результативними діями так і не відзначився.

У 2012 році Дмитро розпочав тренерську кар'єру і відразу ж очолив юнацьку збірну Росії, а потім тренував "Текстильник", "Тосно", "Урал", тульський "Арсенал" та московську "Родіну".

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