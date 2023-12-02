Клуб из Казахстана возглавил украинский тренер из России

Новый главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов. Фото: "Актобе"

Казахстанский "Актобе" нашел себе нового главного тренера. Им оказался не наставник одесского "Черноморца" Роман Григорчук, которого сватали на эту должность.

Главным тренером "Актобе" стал одессит Дмитрий Парфенов, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Клуб взял одессита с "мясным" сердцем

В "Актобе" представили 49-летнего специалиста и он даже пообещал поставить бронзовому призеру чемпионата Казахстана атакующий футболу.

Отметим, что Парфенов подписал контракт сроком до 31 декабря 2024 года.

Парфенов является воспитанником украинского футбола. Он начинал карьеру в одесском "Черноморце", а затем перешел в "Днепр", из которого отправился в московский "Спартак".

После семи лет в российском "мясном клубе" Парфенов играл в "Динамо" Москва, "Химки" Подмосковье. В 2007-м году футболист вернулся в Украину и отыграл сезон в киевском "Арсенале".

В 2009-м Дмитрий вернулся в полюбившуюся ему Россию и доигрывал карьеру в раменском "Сатурне" и тульском "Арсенале".

Как футболист Парфенов провел 18 матчей в сборной Украины, но результативными действиями так и не отличался.

В 2012-м году Дмитрий начал тренерскую карьеру и сразу же возглавил юношескую сборную России, а затем тренировал "Текстильщик", "Тосно", "Урал", тульский "Арсенал" и московскую "Родину".

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.