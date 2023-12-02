Клуб из Казахстана возглавил украинский тренер из России
Казахстанский "Актобе" нашел себе нового главного тренера. Им оказался не наставник одесского "Черноморца" Роман Григорчук, которого сватали на эту должность.
Главным тренером "Актобе" стал одессит Дмитрий Парфенов, сообщила пресс-служба клуба.
Клуб взял одессита с "мясным" сердцем
В "Актобе" представили 49-летнего специалиста и он даже пообещал поставить бронзовому призеру чемпионата Казахстана атакующий футболу.
Отметим, что Парфенов подписал контракт сроком до 31 декабря 2024 года.
Парфенов является воспитанником украинского футбола. Он начинал карьеру в одесском "Черноморце", а затем перешел в "Днепр", из которого отправился в московский "Спартак".
После семи лет в российском "мясном клубе" Парфенов играл в "Динамо" Москва, "Химки" Подмосковье. В 2007-м году футболист вернулся в Украину и отыграл сезон в киевском "Арсенале".
В 2009-м Дмитрий вернулся в полюбившуюся ему Россию и доигрывал карьеру в раменском "Сатурне" и тульском "Арсенале".
Как футболист Парфенов провел 18 матчей в сборной Украины, но результативными действиями так и не отличался.
В 2012-м году Дмитрий начал тренерскую карьеру и сразу же возглавил юношескую сборную России, а затем тренировал "Текстильщик", "Тосно", "Урал", тульский "Арсенал" и московскую "Родину".
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