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Головна Спорт Клуб із Саудівської Аравії заплатить шалені гроші за Вінісіуса

Клуб із Саудівської Аравії заплатить шалені гроші за Вінісіуса

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 10:48
Реал отримає 350 млн за Вінісіуса, мадридці готуються до трансферу
Вінісіус Жуніор святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Саудівські клуби готують найбільший трансфер в історії. Вони планують запропонувати "Реалу" 350 млн євро за Вінісіуса Жуніора.

Угода може відбутися в найближчі три роки, повідомив інсайдер Бен Джейкобс у соцмережі X.

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У пропозиції щодо трансферу Вінісіуса також буде закладено п'ятирічний контракт із загальним доходом у розмірі близько 1 млрд євро, включно з бонусами. "Реал" офіційно готовий обговорювати пропозицію, але поки контракт Вінісіуса чинний до 2027 року і не продовжений.

Вінісіус стане рекордсменом

Ця ставка значно перевищує минулі рекорди: у 2017 році Неймар коштував "ПСЖ" 222 млн. У Саудівській Аравії активи фонду публічних інвестицій та міністерства спорту підтверджують серйозність намірів.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор у складі "Реала". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Сам Вінісіус раніше говорив, що хоче залишитися в Мадриді, але відсутність нової угоди відкриває вікно для потенційного переїзду. Саудівці розраховують почати переговори вже через рік. Якщо угода відбудеться, вона переверне ринок назавжди — і дасть зрозуміти, яку роль тепер відіграють фінансові гіганти з Близького Сходу.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Вінісіус Жуніор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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