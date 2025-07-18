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Главная Спорт Клуб из Саудовской Аравии заплатит безумные деньги за Винисиуса

Клуб из Саудовской Аравии заплатит безумные деньги за Винисиуса

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 10:48
Реал получит 350 млн за Винисиуса, мадридцы готовятся к трансферу
Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Саудовские клубы готовят крупнейший трансфер в истории. Они планируют предложить "Реалу" 350 млн евро за Винисиуса Жуниора.

Сделка может состояться в ближайшие три года, сообщил инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

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В предложении по трансферу Винисиуса также будет заложен пятилетний контракт с общим доходом в размере около 1 млрд евро, включая бонусы. "Реал" официально готов обсуждать предложение, но пока контракт Винисиуса действителен до 2027 года и не продлен. 

Винисиус станет рекордсменом

Эта ставка значительно превышает прошлые рекорды: в 2017 году Неймар стоил "ПСЖ" 222 млн. В Саудовской Аравии активы фонда публичных инвестиций и министерства спорта подтверждают серьезность намерений. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор в составе "Реала". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Сам Винисиус ранее говорил, что хочет остаться в Мадриде, но отсутствие нового соглашения открывает окно для потенциального переезда. Саудовцы рассчитывают начать переговоры уже через год. Если сделка состоится, она перевернет рынок навсегда — и даст понять, какую роль теперь играют финансовые гиганты из Ближнего Востока. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Винисиус Жуниор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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