Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клуб із США оголосив про підписання голкіпера Тоттенгема та збірної Франції arrow

Клуб із США оголосив про підписання голкіпера Тоттенгема та збірної Франції

31 грудня 2023 09:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Клуб із США оголосив про підписання голкіпера Тоттенгема та збірної Франції
Голкіпер Уго Льоріс. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький голкіпер Уго Льоріс покинув лондонський "Тоттенгем". Футболіст вже знайшов нову команду.

37-річний Льоріс стане гравцем команди "Лос-Анджелес FC". Про це повідомила пресслужба американського клубу.

Читайте також:
Уго Льорис
Льоріса представили у новому клубі

Новий виклик для Льоріса

Французький воротар перейшов у "Тоттенгем" на правах вільного агента. Льоріс підписав контракт з новою командою до кінця 2024 року. Також в договорі є опція його продовження на 2025-2026 роки.

Льоріс, який з 2012 року був основним голкіпером "Тоттенгема, цього сезону жодного разу не зіграв у складі команди, програвши конкуренцію Гульєрмо Вікаріо.

Футболіст провів за "Тоттенгем" 444 матчі, в яких пропустив 508 голів і відіграв 151 матч на нуль.

Зазначимо, що контракт Льоріса зі "шпорами" мав діяти до 30 червня 2024 року.

До кар’єри в АПЛ культовий воротар грав у Франції за "Ніццу" та "Ліон".

Також Льорісу належить рекорд за кількістю матчів у складі збірної Франції — 145 ігор. При цьому він є єдиним голкіпером світу, який провів 20 матчів на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названий найкращий тренер року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі