Клуб із США оголосив про підписання голкіпера Тоттенгема та збірної Франції

Голкіпер Уго Льоріс. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo

Французький голкіпер Уго Льоріс покинув лондонський "Тоттенгем". Футболіст вже знайшов нову команду.

37-річний Льоріс стане гравцем команди "Лос-Анджелес FC". Про це повідомила пресслужба американського клубу.

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Французький воротар перейшов у "Тоттенгем" на правах вільного агента. Льоріс підписав контракт з новою командою до кінця 2024 року. Також в договорі є опція його продовження на 2025-2026 роки.

Льоріс, який з 2012 року був основним голкіпером "Тоттенгема, цього сезону жодного разу не зіграв у складі команди, програвши конкуренцію Гульєрмо Вікаріо.

Футболіст провів за "Тоттенгем" 444 матчі, в яких пропустив 508 голів і відіграв 151 матч на нуль.

Зазначимо, що контракт Льоріса зі "шпорами" мав діяти до 30 червня 2024 року.

До кар’єри в АПЛ культовий воротар грав у Франції за "Ніццу" та "Ліон".

Також Льорісу належить рекорд за кількістю матчів у складі збірної Франції — 145 ігор. При цьому він є єдиним голкіпером світу, який провів 20 матчів на чемпіонатах світу.

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