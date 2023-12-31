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Клуб из США объявил о подписании голкипера Тоттенхэма и сборной Франции

31 декабря 2023 09:49
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Агабекян Карен
редактор
Клуб из США объявил о подписании голкипера Тоттенхэма и сборной Франции
Голкипер Уго Льорис. Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский голкипер Уго Льорис покинул лондонский "Тоттенхэм". Футболист уже нашел новую команду.

37-летний Льорис станет игроком команды "Лос-Анджелес FC". Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

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Новый вызов для Льориса

Французский вратарь перешел из "Тоттенхэма" на правах свободного агента. Льорис подписал контракт с новой командой до конца 2024 года. Также в договоре опция его продления на 2025-2026 годы.

Льорис, который с 2012 года был основным голкипером "Тоттенхэма", в этом сезоне ни разу не сыграл в составе команды, проиграв конкуренцию Гульермо Викарио.

Футболист провел за "Тоттенхэм" 444 матча, в которых пропустил 508 голов и отыграл 151 игру на ноль.

Отметим, что контракт Льориса со "шпорами" должен был действовать до 30 июня 2024 года.

До карьеры в АПЛ культовый вратарь выступал во Франции за "Ниццу" и "Лион".

Также Льорису принадлежит рекорд по количеству матчей в составе сборной Франции — 145 игр. При этом он является единственным голкипером мира, проведшим 20 матчей на чемпионатах мира.

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