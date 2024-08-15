Екстренер Шахтаря Патрік ван Леувен очолить Металіст 1925 в серпні

Патрік ван Леувен. Фото: "Шахтар"

"Металіст 1925" наразі активно займається пошуками нового головного тренера. Основним кандидатом наразі є колишній наставник "Шахтаря" та "Зорі" Патрік ван Леувен.

Телеграм-канал ТаТоТаке повідомив подробиці перемовин між клубом та тренером.

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Патрік ван Леувен. Фото: "Шахтар"

Що відомо про перемовини з ван Леувеном

За інформацією джерела, представникам "Металіста 1925" вдалося попередньо домовитись з ван Леувеном про підписання контракту.

Джерело стверджує, що нідерландський спеціаліст підпише контракт з клубом в серпні та буде відповідати не лише за першу команду, а й за всі інші. Відповідний досвід управлінця у ван Леувена є, оскільки він працював директором академії "Шахтаря".

Асистентами 55-річного ван Леувена в "Металісті 1925" будуть всі ті ж помічники, які працювали з ним в "Зорі": помічник Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачок та тренер з фізичної підготовки Валерій Блохін.

Зазначимо, що ван Леувен 3 липня 2023 року прийняв донецький "Шахтар", з якого був звільнений 16 жовтня.

Крім "Зорі" та "Шахтаря" в дорослому футболі нідерландець також працював у "Маккабі" Тель-Авів.

"Металіст 1925" залишився без головного тренера 27 липня цього року, коли після поразки від "Лівого берега" на турнірі за вихід в УПЛ пішов у відставку Віктор Скрипник.

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