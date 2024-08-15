Экс-тренер Шахтера Патрик ван Леувен возглавит Металлист 1925 в августе

Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

"Металлист 1925" активно занимается поисками нового главного тренера. Основным кандидатом в настоящее время является бывший наставник "Шахтера" и "Зари" Патрик ван Леувен.

Телеграмм-канал ТаТоТаке сообщил подробности переговоров между клубом и тренером.

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Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

Что известно о переговорах с ван Леувеном

По информации источника, представителям "Металлиста 1925" удалось предварительно договориться с ван Леувеном о подписании контракта.

Источник утверждает, что нидерландский специалист подпишет контракт с клубом в августе и будет отвечать не только за первую команду, но и все остальные. Соответствующий опыт управленца у ван Леувена есть, поскольку он работал директором академии "Шахтера".

Ассистентами 55-летнего ван Леувена в "Металлисте 1925" будут все те же помощники, работавшие с ним в "Заре": помощник Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок и тренер по физической подготовке Валерий Блохин.

Отметим, что ван Леувен 3 июля 2023 принял донецкий "Шахтер", из которого был уволен 16 октября.

Кроме "Зари" и "Шахтера", во взрослом футболе нидерландец также работал в "Маккаби" Тель-Авив.

"Металлист 1925" остался без главного тренера 27 июля этого года, когда после поражения от "Левого берега" на турнире за выход в УПЛ ушел в отставку Виктор Скрипник.

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