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Клуб Серії А повідомив про перехід українського форварда

15 січня 2024 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Клуб Серії А повідомив про перехід українського форварда
Дем'ян Єсін після підписання договору. Фото: "Торіно"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ще один український футболіст перебрався до топового чемпіонату. Йдеться про талановитого юного форварда з футбольної родини.

Італійський "Торіно" повідомив про підписання контракту з 16-річним українцем Дем'яном Єсіним.

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Єсін є сином колишнього футболіста донецького "Шахтаря", "Маріуполя" та "Ворскли" Дмитра Єсіна. Син пішов по слідам батька й став футболістом.

Дем'ян раніше в Україні виступав за "Маріуполь", "Шахтар" та "Колос". Щоправда, у жодній команді йому затриматися не вдалося.

Після початку російського вторгнення в Україну Єсін-молодший перебрався до польського "Гутніка", де провів майже півтори сезони.

Очікується, що "Торіно" заплатить "Гутніку" компенсацію за талановитого футболіста. В італійській команді українець почне виступати зі складу U-17.

Зазначимо, що Єсін уже викликався до збірної України U-16, у складі якої провів три матчі.

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