Клуб Серії А повідомив про перехід українського форварда

Дем'ян Єсін після підписання договору. Фото: "Торіно"

Ще один український футболіст перебрався до топового чемпіонату. Йдеться про талановитого юного форварда з футбольної родини.

Італійський "Торіно" повідомив про підписання контракту з 16-річним українцем Дем'яном Єсіним.

Читайте також:

✅📸 UFFICIALE

Il @TorinoFC_1906 tessera Demian #Iesin , attaccante ucraino di 16 anni, già impiegato nella nazionale U16. Ecco la sua prima foto в Maglia Granata, insieme al Responsabile del Settore Giovanile Ruggero # Ludergnani . #Torino #calciomercato pic.twitter.com/DfoRZWIXhg - Toro Goal (@ToroGoal) January 12, 2024

В Італії побільшало українців

Єсін є сином колишнього футболіста донецького "Шахтаря", "Маріуполя" та "Ворскли" Дмитра Єсіна. Син пішов по слідам батька й став футболістом.

Дем'ян раніше в Україні виступав за "Маріуполь", "Шахтар" та "Колос". Щоправда, у жодній команді йому затриматися не вдалося.

Після початку російського вторгнення в Україну Єсін-молодший перебрався до польського "Гутніка", де провів майже півтори сезони.

Очікується, що "Торіно" заплатить "Гутніку" компенсацію за талановитого футболіста. В італійській команді українець почне виступати зі складу U-17.

Зазначимо, що Єсін уже викликався до збірної України U-16, у складі якої провів три матчі.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини.

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.

Ломаченко зробив важливу заяву.

Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.

Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу.