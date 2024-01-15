Клуб Серии А сообщил о переходе украинского форварда

Демьян Есин после подписания контракта. Фото: "Торино"

Еще один украинский футболист перебрался в топовый чемпионат. Речь идет о талантливом юном форварде из футбольной семьи.

Итальянский "Торино" сообщил о подписании контракта с 16-летним украинцем Демьяном Есиным.

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Il @TorinoFC_1906 tessera Demian #Iesin, attaccante ucraino di 16 anni, già impiegato nella nazionale U16. Ecco la sua prima foto in maglia granata, insieme al Responsabile del Settore Giovanile Ruggero #Ludergnani. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/DfoRZWIXhg — Toro Goal (@ToroGoal) January 12, 2024

В Италии стало больше украинцев

Есин является сыном бывшего футболиста донецкого "Шахтера", "Мариуполя" и "Ворсклы" Дмитрия Есина. По следам отца сын стал футболистом.

Демьян ранее в Украине выступал за "Мариуполь", "Шахтер" и "Колос". Правда, ни в одной команде ему задержаться не удалось.

После начала российского вторжения в Украину Есин-младший перебрался в польский "Гутник", где провел почти полтора сезона.

Ожидается, что "Торино" заплатит "Гутнику" компенсацию за талантливого футболиста. В итальянской команде украинец начнет выступать из состава U-17.

Отметим, что Есин уже вызывался в сборную Украины U-16, в составе которой провел три матча.

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