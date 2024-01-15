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Клуб Серии А сообщил о переходе украинского форварда

15 января 2024 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Клуб Серии А сообщил о переходе украинского форварда
Демьян Есин после подписания контракта. Фото: "Торино"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Еще один украинский футболист перебрался в топовый чемпионат. Речь идет о талантливом юном форварде из футбольной семьи.

Итальянский "Торино" сообщил о подписании контракта с 16-летним украинцем Демьяном Есиным.

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Есин является сыном бывшего футболиста донецкого "Шахтера", "Мариуполя" и "Ворсклы" Дмитрия Есина. По следам отца сын стал футболистом.

Демьян ранее в Украине выступал за "Мариуполь", "Шахтер" и "Колос". Правда, ни в одной команде ему задержаться не удалось.

После начала российского вторжения в Украину Есин-младший перебрался в польский "Гутник", где провел почти полтора сезона.

Ожидается, что "Торино" заплатит "Гутнику" компенсацию за талантливого футболиста. В итальянской команде украинец начнет выступать из состава U-17.

Отметим, что Есин уже вызывался в сборную Украины U-16, в составе которой провел три матча.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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