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Главный талант Динамо интересен клубу из топового чемпионата

13 января 2024 13:43
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Агабекян Карен
редактор
Главный талант Динамо интересен клубу из топового чемпионата
Владислав Ванат в матче против "Оболони". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат привлек к себе внимание ряда европейских клубов из топовых чемпионатов. Одним из них стала команда, которую тренирует бывший главный тренер донецкого "Шахтера".

Бывший украинский футболист Сергей Яковлев рассказал об интересе "Лилля" к Владиславу Ванату в интервью "Футбол 24".

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По словам Яковлева, об интересе "Лилля" ему лично сказал президент клуба Оливье Летанг, с которым они вместе играли за "Реймс".

Яковлев рассказал, что Оливье звонил ему и спрашивал о Ванате, чтобы собрать больше информации. Бывший футболист отметил, что они с президентом "Лилля" периодически общаются об украинском футболе.

Интересно, что тренирует "Лилль" португальский специалист Пауло Фонсека, который ранее тренировал "Шахтер" и взял в жены украинку. Он же встретил полномасштабное российское вторжение, будучи в Киеве, и затем был эвакуирован вместе с легионерами "горняков" и "Динамо". Сейчас специалист постоянно напоминает иностранной публике о происходящем в Украине.

Отметим, что по окончании сезона Фонсека покинет клуб и не будет продлевать контракт.

"Лилль" в нынешнем сезоне идет пятым в чемпионате Франции.

Ванат в текущем сезоне сыграл шестнадцать матчей за "Динамо", забив в них семь голов и сделав пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего футболиста в 3 млн евро. Действующий контракт украинца закончится летом 2025 года.

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